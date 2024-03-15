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PGA球員錦標賽首回合 潘政琮69桿暫並列22名

2024/3/15 14:47
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（中央社記者黎建忠台北15日電）總獎金高達2500萬美元（約7.92億元台幣）的PGA球員錦標賽今天進行首回合賽事，台灣好手潘政琮抓4博蒂、獵1鷹、吞3柏忌，繳出低於標準3桿的69桿、暫並列第22名。

這場美國男子職業高爾夫協會（PGA）旗艦級大賽，選在佛羅里達州難度頗高的TPC鋸齒草球場（TPC Sawgrass）出賽，受到天氣影響，首回合仍有9人未能如期完賽。

生涯第5度參加球員錦標賽的潘政琮，過去最佳成績是在2018年並列第46名。不過，今年首輪表現相當出色，從第10洞出發的他，下場第1洞就精彩抓博蒂，第2洞更是用球道木桿從239碼外直接把球送到旗桿旁3呎，接著1推進洞精彩獵鷹。

潘政琮賽後接受大會訪問時提到，這週的果嶺出奇地軟，所以比較好打，「一直到後9洞起風才變難打，所以前9洞我有把握機會抓下很多次博蒂，這是最重要的。」

潘政琮也分析這座球場，認為需要各種的開球技巧，他指出，這裡有一半球道需要開左曲球、另一半要開右曲球，「相當考驗球員的能耐，在這裡開球非常重要，才能給自己抓博蒂的機會。」

至於台灣參賽的另一好手俞俊安表現沒這麼理想，全場抓2博蒂、獵1鷹，但也吞下4次柏忌、1次雙柏忌，繳出高於標準2桿的74桿，暫並列第109名，想要晉級後2回合需要極大的努力。

首回合以美國選手蕭飛爾（Xander Schauffele）、克拉克（Wyndham Clark），以及北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）同以低於標準7桿的65桿並列領先。（編輯：戴光育）1130315

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