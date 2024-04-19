陳柏霖攜愛犬挺地球日 自豪清冰箱變美味料理
2024/4/19 18:30（4/19 18:41 更新）
（中央社記者王心妤台北19日電）藝人陳柏霖今天帶著愛犬Afuri出席Discovery世界地球日活動，他從實境秀「極島森林1」就關注環境保護，私下除了從自備餐具等小事開始，也樂於用冰箱剩餘食材做出美味料理。
陳柏霖接受媒體聯訪時表示，希望能從小地方開始注重環境保護，也會注意不浪費食物，像是冰箱若還有剩餘的食材，就會發揮創意做成料理。他自豪地說：「我煮的東西不會難吃的。」
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
陳柏霖「極島森林2」邀請具俊曄、王淨等好友參與，另1檔節目則有韓國女團（G）I-DLE台灣成員舒華、日星新田真劍佑、許光漢等人參與。陳柏霖表示，許多來賓是他親自邀請，很感謝藝人好友們願意賞光參與，尤其是許光漢在忙碌檔期中抽空參加。
陳柏霖透露，張鈞甯及陳意涵都主動說過想參加野外實境節目，但礙於檔期沒有成行，希望拍下一季會有機會。（編輯：管中維）1130419
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。