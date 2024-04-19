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陳柏霖攜愛犬挺地球日 自豪清冰箱變美味料理

2024/4/19 18:30（4/19 18:41 更新）
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藝人陳柏霖19日帶著愛犬Afuri出席Discovery世界地球日活動表示，希望能從小地方開始注重環境保護，為了不浪費食物，也會將冰箱剩餘食材做成創意料理。（Discovery提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月19日
藝人陳柏霖19日帶著愛犬Afuri出席Discovery世界地球日活動表示，希望能從小地方開始注重環境保護，為了不浪費食物，也會將冰箱剩餘食材做成創意料理。（Discovery提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月19日
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（中央社記者王心妤台北19日電）藝人陳柏霖今天帶著愛犬Afuri出席Discovery世界地球日活動，他從實境秀「極島森林1」就關注環境保護，私下除了從自備餐具等小事開始，也樂於用冰箱剩餘食材做出美味料理。

陳柏霖接受媒體聯訪時表示，希望能從小地方開始注重環境保護，也會注意不浪費食物，像是冰箱若還有剩餘的食材，就會發揮創意做成料理。他自豪地說：「我煮的東西不會難吃的。」

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陳柏霖「極島森林2」邀請具俊曄、王淨等好友參與，另1檔節目則有韓國女團（G）I-DLE台灣成員舒華、日星新田真劍佑、許光漢等人參與。陳柏霖表示，許多來賓是他親自邀請，很感謝藝人好友們願意賞光參與，尤其是許光漢在忙碌檔期中抽空參加。

陳柏霖透露，張鈞甯及陳意涵都主動說過想參加野外實境節目，但礙於檔期沒有成行，希望拍下一季會有機會。（編輯：管中維）1130419

#許光漢
#陳柏霖
#張鈞甯
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