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邊佑錫自認純情派 爆紅後被媽媽要求簽名當禮物

2024/6/7 20:56（6/7 21:11 更新）
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韓星邊佑錫（圖）因主演韓劇「背著善宰跑」人氣爆紅，8日下午將在台北舉辦粉絲見面會，7日則搶先接受台灣媒體訪問，分享準備角色的心情。（藝凱娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年6月7日
韓星邊佑錫（圖）因主演韓劇「背著善宰跑」人氣爆紅，8日下午將在台北舉辦粉絲見面會，7日則搶先接受台灣媒體訪問，分享準備角色的心情。（藝凱娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年6月7日
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（中央社記者王心妤台北7日電）韓星邊佑錫因「背著善宰跑」爆紅，他在劇中的純情形象吸引許多粉絲，自認私下也像劇中是純情派男子。他笑說，因為這部劇爆紅後，回老家會被媽媽要求簽名當作禮物分送。

邊佑錫今年以韓劇「背著善宰跑」走紅，因為劇中形象被稱讚是「純愛戰神」，他明天將在台北舉辦見面會，今天接受媒體訪問分享演出心得。

邊佑錫2016年曾因為工作前往高雄，他今天表示，很難忘當時吃了許多美味海鮮，當時更買了鳳梨酥當做伴手禮分送給親友，這次來台已經迫不待去超市買了一大袋水果，更稱讚火鍋、炸甜不辣都好吃。

邊佑錫因戲爆紅，但他認為，比起擔心人氣下滑，不如更專心在演技，希望補強不足的部分，讓新作品累積人氣，「但還是希望大家不要變心啦！」

被問到私下是否像劇中是純情派，他笑說，私下喜歡1件事就會陷得很深，應該也算純情派男子，雖然喜歡浪漫愛情作品，但未來也想挑戰粗獷一點的角色。

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邊佑錫在片中是游泳選手，他透露平時就有固定運動的習慣，戲劇開拍後也會趁著休息時間運動，飲食方面則注意多補充蛋白質，游泳戲前為了讓背部線條更好看，「開拍前15分鐘就會做伏地挺身」。

「背著善宰跑」有穿越劇情，和台劇「想見你」有異曲同工之妙，而邊佑錫與許光漢的生日都是10月31日，邊佑錫表示，一直很喜歡許光漢的演技，「原本想說許光漢應該不認識我，沒想到他在韓國的訪問有提到我，我非常驚訝，有機會當然想要見面或合作。」（編輯：管中維）1130607

#許光漢
邊佑錫
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許光漢
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