新田真劍佑紐西蘭合體陳柏霖 新奇體驗開鏡拜拜

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）台灣藝人陳柏霖與好萊塢新星新田真劍佑合作、遠赴紐西蘭拍攝的綜藝節目「出去一下」今天曝光開鏡花絮，新田真劍佑更對台灣傳統開機儀式感到新鮮，跟著拿香拜拜體驗。

「出去一下What a trip」由陳柏霖與黃宣搭擋主持，首集嘉賓為扮演真人版影集「航海王」索隆一角的美籍日裔演員新田真劍佑，製作單位透露，花了近一年才成功邀請，第一次錄製台灣節目的新田真劍佑，為求旅遊氣氛完美，還邀請多年好友草野大成加入。

新田真劍佑對台灣的傳統開機儀式感到新鮮，看到製作單位準備的香及各式供品，忍不住拿起來端詳，還主動拿起香與所有工作人員一起拜拜祈求開機順利。

在3天2夜的錄製行程，新田真劍佑除了感受紐西蘭絕美風景，品嚐道地美食，也融於紐西蘭大自然與動物環境中，近距離觀察紐西蘭國鳥奇異鳥，玩樂之虞不忘環境及動物保護議題。行程最後，他和草野大成也開心讚陳柏霖及黃宣，個性開朗好相處，更提及：「如果再有機會4人一起旅行，希望可以挑戰去拉斯維加斯！」

針對近期傳出錄製節目中不實謠言，製作單位灰魚影像表示並無此事，新田真劍佑與草野大成3天行程雖拍攝時間冗長，但兩人都很敬業甚至克服時差問題，努力與劇組合作完成拍攝內容。

團隊也說明，網路謠傳新田真劍佑指定喝奶茶與吃燒烤，其實上述兩道食材都是節目內容呈現，成員陳柏霖與黃宣都有在紐西蘭品嚐當地店家販售的珍珠奶茶，燒烤則由米其林大廚馬克·索頓（Mark Southon）一展廚藝宴請4人，品嚐奶茶及燒烤精彩畫面屆時都會在節目中播出。（編輯：李亨山）1130224