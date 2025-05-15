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陳柏霖「鬼才」角逐北影影帝 張榕容被恭喜吵醒

2025/5/15 19:22
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（中央社記者王心妤台北15日電）台北電影獎今天公布獎項，「鬼才之道」入圍14獎成大贏家，首度問鼎男主角獎的陳柏霖表示「與有榮焉」；角逐女主角獎的張榕容則笑喊正在午睡中，是被恭喜電話吵醒。

陳柏霖在「鬼才之道」中，以復古90年代造型扮成厲鬼經紀人Makoto，形象有別於過往，他曾說這是從影以來最想挑戰的角色。此次將角逐最佳男主角獎，陳柏霖透過經紀人表示「與有榮焉」。

張榕容片中飾演女鬼「凱薩琳」，將「過氣鬼后」的傲嬌形象演繹得相當討喜，電影上映時就獲得不少觀眾喜愛。

對於入圍最佳女主角獎，她笑說是被恭喜電話吵醒的，聽到團隊其他人入圍，比聽到自己入圍還開心，「真的是『與有榕焉！』我深信不疑入圍即是肯定！為自己，為電影，為所有台前幕後感到驕傲。會不會得獎？『鬼才知道！』」

姚以緹片中跟張榕容大打出手，長相可愛卻帶了點心機，演技相當亮眼。這次角逐最佳女配角獎，她透過經紀人重現片中經典台詞說「怎麼會」，接著感謝評審和劇組。

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「鬼才之道」另入圍劇情長片、導演、編劇、剪輯、配樂、美術設計、造型設計等獎項。

第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，台北電影獎將於7月5日頒獎。（編輯：吳素柔）1140515

陳柏霖
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