「八戒」入選富川影展 7月前進韓國首映

（中央社記者王寶兒台北12日電）「八戒 決戰未來」去年奪金馬獎最佳動畫長片獎，今天再傳捷報，入選2024韓國富川國際奇幻影展，7月前進影展舉辦韓國首映。3語言版本電影現於台灣熱映，6月21日將前進越南上映。

導演邱立偉今天透過新聞稿表示，「八戒 決戰未來」建構的是一個不可知論的科幻西遊，一個前所未見的大膽假設。然而故事的核心仍圍繞在跨越文化與種族的親情、友情的價值上。相信韓國與越南的觀眾一定也能感同身受，非常期待與大家見面。

「八戒 決戰未來」共有華文、台語、多元語版本，配音陣容包括演員許光漢、劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶、庹宗華等19名藝人參與，除獲得金馬獎最佳動畫長片，也陸續獲得美國紐約冬季電影獎、加拿大溫哥華國際電影獎等多項國際大獎肯定，樹立台灣動畫電影新里程碑。

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其中，許光漢為「八戒」一角獻出動畫配音初體驗，令他印象最深刻的台詞是八戒嚷著：「我可愛的雞腿！」而懂得彌補自身過錯是他認為該角色最迷人之處，「雖然有過一些錯誤的想法，但他後面還是有導正回來，相信會讓大家看到一個不一樣的八戒。」

配音多元語版「八戒」的曹佑寧則在聲線的部分下了不少苦功，「我有刻意把聲音變扁、讓聲音年齡往下，配音過程蠻辛苦的。工作結束後和家人朋友講話，聲調會忍不住很嗨。」邱立偉也提到，配音台語版「八戒」的演員薛仕凌全程反應做好做滿，是最容易有反應的八戒。（編輯：李亨山）1130612