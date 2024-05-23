「八戒」導演謝政府鼓勵動畫製作 喊話台積電包場

（中央社記者王心妤台北23日電）金馬動畫片「八戒 決戰未來」導演邱立偉今天帶著配音演員展榮、展瑞出席活動，此次配音陣容堅強，邱立偉感謝政府挹注動畫產業外，期待台積電等企業包場支持，並受到觀眾喜愛。

邱立偉會後受訪表示，製作動畫片需要長時間，其實壓力很大，他的母親甚至不時會關心他的工作狀況，但他強調，不想道德綁架觀眾或是配音演員支持，「我們想讓觀眾覺得真的很好看又特別、團隊很用心或是不錯看，以後可能還會看其它台灣電影，產業就會活絡。」

導演魏德聖日前指出台灣電影難在國際上受到關注是因政府選擇重視台積電等科技產業，但邱立偉表示，政府其實在動畫有逐漸挹注更多資源，像是甫上任的文化部長李遠（小野）就很重視這件事，「向內凝聚社會共識、自信心，向外展現獨特性，我覺得文化軟實力都是很重要的方法。」

邱立偉也透露，「八戒 決戰未來」已在幾個國家賣出海外版權，也希望台積電等大企業可以包場支持。

展榮、展瑞為金角、銀角配音，要誘惑八戒為非做歹。邱立偉說兩人是第一選擇，讓他們備感榮幸。他們今天表示，「我們錄音是打頭陣，還好導演和監製都保密到家，當初接的時候不知道其他配音明星，後來知道自己是黃金陣容的一員，覺得很榮幸。」邱立偉稱讚展榮、展瑞配音過程賣力且精準，無論是驚訝、疑惑，各種情緒都能配得完美。

「八戒 決戰未來」將於31日全台上映，6月7日台語、多元語版接力推出。（編輯：吳協昌）1130523