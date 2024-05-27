中日領導人峰會 李強提台灣稱是一條紅線

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（中央社台北27日電）中日韓峰會時隔4年多在韓國首爾舉辦，中國國務院總理李強26日先與日本首相岸田文雄進行雙邊會談，岸田關切中方針對台灣的大規模軍演，李強則稱台灣議題事關中日關係，是「中國核心利益中的核心，也是一條紅線」。

日本共同網26日報導，岸田與李強會談時表示關注圍繞台灣的軍事局勢動向，稱「台灣海峽的和平與穩定對國際社會極為重要」。另關於在尖閣諸島（釣魚台）周邊日本專屬經濟區（EEZ）內確認到的中國浮標，岸田要求立即撤除。他還提出希望早日釋放在中國被拘的日本人。

此外，岸田對於中方在東京電力福島第一核電站處理水啟動排海後暫停進口日本水產品，要求中方立即取消。雙方在會中就加速圍繞處理水的事務層面磋商達成一致。

至於中方說法，據中國新聞網報導，李強表示，歷史、台灣議題是事關中日關係政治基礎的重大原則問題，也是基本的信義問題。台灣議題是「中國核心利益中的核心，也是一條紅線」，希望日方重信守諾，為兩國關係不斷發展營造積極氛圍。

李強提到，去年11月，中國國家主席習近平與岸田文雄在舊金山舉行會晤並達成重要共識，重新確認全面推進兩國戰略互惠關係，為雙邊關係發展提供了重要政治引領。希望日方落實好兩國領導人達成的重要共識，妥善管控分歧，努力構建穩定的中日關係。

中方提到，岸田文雄表示，「日方在台灣問題上堅持1972年『日中聯合聲明』所確定的立場，這一點絲毫沒有改變。」

此外，關於日本福島核處理水排海議題，李強說事關全人類健康、全球海洋環境和國際公共利益。中方是主要利益攸關方，中國政府和人民對此高度關切。希望日方在長期國際監測安排等問題上進一步拿出誠意和建設性態度，認真對待國內外正當合理關切，切實履行自身責任和義務。

中日韓自2008年起透過每年舉行峰會的方式希望提高區域合作，但受到三國之間雙邊關係變化與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，自2019年12月後中斷。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130527