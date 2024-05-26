岸田文雄會尹錫悅 共商迎接日韓邦交60週年

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（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本首相岸田文雄今天訪韓，下午與韓國總統尹錫悅舉行會談。岸田晚間在首爾召開記者會表示，他和尹錫悅一致同意，將一起著手準備明年的日韓邦交正常化60週年紀念活動。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，岸田為出席睽違4年多再度舉辦的日中韓領袖會談，下午搭乘專機前往首爾訪問兩天。在3國峰會前，岸田分別與尹錫悅及中國國務院總理李強會談。

岸田與尹錫悅的會談於當地時間下午4時30分左右展開。尹錫悅在會談開頭表示，「基於兩國的強力信賴，我們的交流不斷擴大，累積改善雙邊關係的成果。」他也表示，日韓在2025年即將迎來邦交正常化60週年，希望日韓替雙邊關係邁向新高度做好準備。

岸田則表示，「我想以與尹總統的信賴關係為基礎，持續開展穿梭外交。我將在政府內部發出指示，進一步推進日韓關係。國際社會正面臨歷史的轉折點，希望日韓加強關係來因應挑戰。」這是日韓領導人自2023年11月在美國舊金山會面以來的首次會晤。

岸田與尹錫悅表示將加速兩國在氫能與氨氣供應鏈方面的合作。兩人也同意，面對北韓持續開發核武與試射飛彈，日韓，以及日美韓應該攜手共同應對。考慮到中國和俄羅斯對北韓的支援，兩人預料將對李強強調區域安定，以及推動北韓去核武的重要性。

尹錫悅也表示，韓國支持日本解決日本公民在1960年代與1970年代遭北韓綁架的問題，他強調，「我認為這在推動日韓關係發展上具有重大意義。」

日韓關係因為徵用工問題一度惡化，但兩國領導人互訪的穿梭外交於2023年在岸田、尹錫悅的推動下得以恢復。（編輯：韋樞）1130526