首爾會中國總理李強 日相岸田提台海穩定重要性

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）中日韓領導人峰會27日將在韓國首爾舉行，日本首相岸田文雄今天先與中國國務院總理李強舉行雙邊會議，在會中關切中方針對台灣的大規模軍演，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

岸田與李強今天在首爾的國立現代美術館舉行雙邊會談，岸田在會中表示，日中關係穩定不僅對兩國有利，對區域與國際也有正面影響，希望藉由這次會談深入交換意見，作為未來雙邊政府參考的方針。

對此，李強回應，希望兩國能共同努力，管控立場差異，為打開新時代建立具建設性且穩定的關係。

這次是岸田與李強的首次正式會談，岸田今天出發飛往韓國前就向媒體表示，希望可以藉這次機會確立戰略互惠、建設性且穩定的日中關係方向。

不過，在日中舉行雙邊會談前，日本與中國都有類似示威的動作，似乎也反映日中關係檯面下的暗潮洶湧。各方分析多不看好這次會談能得到具體成果，特別是在安保方面的合作。

韓聯社報導，日本陸上自衛隊今天在靜岡縣東富士演習場舉辦日本最大規模的實彈射擊訓練。中國海警局船隻則在與日本有領土爭議的釣魚台列嶼周邊出現，引起日方巡視船發出警告。據報導，被發現的4艘船中有一艘裝載疑似機關槍的設備。

日本共同社報導，這已經是中國當局船隻連續157天在釣魚台列嶼周邊出現。（編輯：馮昭）1130526