李強會尹錫悅 中韓將設外交安全對話機制6月開會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）韓聯社報導，中國國務院總理李強今天在首爾與韓國總統尹錫悅會談。尹錫悅當面向李強呼籲，中方能在北韓擁核及俄羅斯與北韓軍事合作方面發揮作用。雙方並商定新設「外交安全對話機制」，且將於6月首次開會。

根據報導，尹錫悅與李強還商定，兩國重啟自貿協定第2階段談判。

報導指出，尹錫悅向李強表示，不可否認的是，韓中兩國在國際社會上共同面臨著挑戰課題。受俄烏戰爭、以哈衝突持續影響，全世界經濟的不確定性也在加劇。過去30多年來，韓中兩國共同克服了眾多難關，為彼此的發展做出了貢獻，希望在當前的全球多重危機下，兩國仍能繼續加強合作。

尹錫悅表示，為發展雙邊關係，並實現國際社會和平與繁榮，韓中兩國應緊密合作。近來韓中在諸多領域重啟部長級對話，地方政府間的交流也非常活躍，希望兩國今後繼續深化交流與合作，相互尊重，追求共同利益。

根據報導，李強向尹錫悅說，中韓兩國一直堅持透過「相互尊重、平等對話和真誠溝通」，不斷深化友好和互信。中方希望與韓方一道努力，成為「彼此可靠的好鄰居」，成為「支援彼此獲得成功的夥伴」。

李強提到，回顧中韓建交30多年的歷史，兩國關係取得快速發展，尤其在經貿方面取得豐碩成果，給兩國人民「帶來巨大利益」。中韓堅持開放包容，求同存異，保持著良好的合作氛圍，促進兩國共同發展和繁榮。希望兩國能一道長久珍惜並堅持這所有的寶貴經驗。

他還說，今年是「中日韓合作機制」成立25週年。中方支援韓方作為輪值主席國主持召開第9次三國領導人會議。希望三方能在這次會議上取得積極成果，為三國合作和區域發展作出應有貢獻。

報導提到，李強這次訪問韓國，是中國國務院總理自2015年以後時隔9年再次訪韓。尹錫悅和李強曾在2023年9月出席雅加達東協峰會時，舉行雙邊會談。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130526