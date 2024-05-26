李強會尹錫悅 雙方同意舉行外交高級別戰略對話

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（中央社台北26日電）新華社報導，中國國務院總理李強今天在首爾與韓國總統尹錫悅會面，雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2+2對話，適時啟動中韓1.5軌對話交流機制，及加快推進中韓自貿協定第2階段談判。

李強今天抵達韓國，在27日舉行中日韓3國領導人峰會前，李強今天分別與尹錫悅及日本首相岸田文雄會面。

新華社今天報導，李強下午與尹錫悅會面時表示，中韓建交30多年來，兩國關係發展迅速，希望韓方與中方一道，把握兩國友好互信的大方向，「尊重彼此核心利益和重大關切」，堅定做彼此信賴的友鄰、相互成就的夥伴，推動中韓關係向好發展、走穩走實。

李強指出，中韓「產業鏈供應鏈深度互嵌，經貿合作基礎紮實、潛力巨大」，雙方要攜手開拓新領域、拓寬合作面，共同搶抓更多發展機遇，「抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化」，維護兩國和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

李強表示，中方願與韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第2階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示範區建設，加強尖端製造、新能源、人工智慧、生物醫藥等領域合作，並「歡迎更多韓國企業來華投資興業」。

李強又表示，中方願與韓方加強多邊領域溝通協調，共促地區和世界和平發展。

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報導引述尹錫悅表示，「韓方堅持一個中國原則，這一立場沒有改變」。韓方願與中方在相互尊重基礎上，保持高層交往和各層級密切溝通，擴大經貿合作，增進人文交往，拓展兩國共同利益，深化韓中日合作。

報導表示，雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2+2對話，適時啟動中韓1.5軌（意為半官方）對話交流機制。加快推進中韓自貿協定第二階段談判，發揮好經濟部長會議和產業投資合作、產供鏈合作、出口管制對話等溝通機制作用，重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流，進一步為兩國人員往來提供便利。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130526