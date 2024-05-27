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共軍攻擊型無人機飛東海上空 日本戰機緊急升空

2024/5/27 22:16（5/27 22:30 更新）
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中共偵察暨攻擊型無人機「WL10」27日上午飛航在日本沖繩縣北方的東海上空。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁www.mod.go.jp/js）
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（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，一架中共偵察暨攻擊型無人機「WL10」今天上午飛航在沖繩縣北方的東海上空，日本戰機緊急升空。這是首度觀察到的新型無人機。

中共解放軍這架無人機「WL10」今天上午出現在東海上空日本的防空識別區。這架無人機從中國大陸朝東方飛行，在飛往東北方時改變航向，重返原來的飛航途徑，朝中國大陸方向飛行。日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。這架共軍無人機未進入日本領空。

日本航空自衛隊戰機緊急升空後，發現這是首度觀察到的新機種，若包括以前觀察到的共軍無人機機種，這次是第5種機種。

日本防衛省研判共軍包括無人機在內，在日本周邊的活動趨於活絡，因此持續警戒監控。

「日本經濟新聞」報導，今天日中韓3方領袖會談在韓國首爾舉行，昨天日本首相岸田文雄與中國國務院總理李強雙邊會談時，岸田關注圍繞台灣的軍事局勢動向，稱「台灣海峽的和平與穩定對國際社會極為重要」。（編輯：郭中翰）1130527

（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁www.mod.go.jp/js）
（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁www.mod.go.jp/js）
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