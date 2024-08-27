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萬里老家變身礦工紀念館 總統盼民眾走訪團結台灣

2024/8/27 16:10
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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德將萬里老家建築交付信託，優先做為礦工生活紀念館提供公益使用，預定10月正式開放參觀及導覽。總統今天表示，這不僅是緬懷礦工為台灣經濟的奮鬥，他也盼望，民眾可以藉由親身走訪、理解當時的時空背景，進而了解彼此、團結台灣。

總統下午在X社群平台發文表示，今天是就職第100天，「萬里礦工生活紀念館」也公布開放方案。競選期間，因為萬里老家，礦區居民擔心安身立命房子被視為違建，擔心被拆除，他十分感到過意不去，也對外表達，他有責任協助找出一條解決的路，保障礦區居民的居住權益。

總統說明，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當年經濟的貢獻，他願意把老家建築交付信託，優先做為礦工生活紀念館提供公益使用。

總統指出，在就職前，已經囑託公證授權律師的工作，以辦理後續相關信託事務。就職至今，礦區居民居住權益的保障，正由相關單位檢討進行中，而他的老家建物已經先行委由萬里在地社團管理，提供做為「萬里礦工生活紀念館」的公益使用。

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總統提到，紀念館初步規劃以策展方式做布置，並有訪談影像、地方的口述史等內容，預計今年10月開放導覽，即日起開放報名，導覽將結合「萬里礦工生活紀念館」與周邊的「萬里六坑事務所」、「萬里六坑煤礦口」，形成「萬里礦工生活紀念園區」文史導覽路線。

總統強調，這不僅是緬懷礦工為台灣經濟的奮鬥，他也盼望，民眾可以藉由親身走訪、理解當時的時空背景，進而了解彼此、團結台灣。（編輯：張若瑤）1130827

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