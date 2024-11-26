台灣隊英雄遊行下午登場 蔡其昌盼把關注留給選手

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（中央社記者王揚宇台北26日電）棒球12強台灣隊奪冠，全隊25日返台時，機場接機現場混亂。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌今天受訪說，主角就是選手，希望今天下午的遊行，民眾可以全力關注選手。

媒體詢問，英雄大遊行下午登場，總統賴清德指示廣邀朝野、全民參與。蔡其昌表示，台灣隊進入冠亞軍賽的時候，就有相關規劃，希望表彰選手努力與奮鬥不懈的精神；賴總統也認為這是國家的榮譽，希望像辦國慶一樣，朝野政治領袖代表都可以到出發地點表達感謝與鼓勵。

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，昨晚搭機返台，但許多球迷透過直播畫面發現，現場相當混亂。蔡其昌今天在立法院接受媒體聯訪提到，昨天有一點混亂，導致很多奇奇怪怪的狀況發生，舞台是選手的，今天遊行主辦單位應該可以做比較好的控管。（編輯：林家嫻）1131126