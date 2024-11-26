114年推長照3.0 總統盼與藥界攜手合作打造健康台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天接見藥師公會全國聯合會訪賓們表示，明年台灣就要邁入「超高齡社會」，政府要推動「長照3.0」，非常需要藥師們大力支持。他期盼與藥界攜手合作，一起促進全民健康，共同打造「健康台灣」。

總統上午接見「社團法人中華民國藥師公會全國聯合會」訪賓一行，由總統府國策顧問暨中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜率領，衛福部次長林靜儀陪同，前來總統府晉見總統。

總統致詞時先歡迎藥界朋友來到總統府，並表示大家都是守護民眾健康的重要支柱，尤其在疫情期間，藥師更在藥師公會全聯會的號召下，發放實名制口罩和快篩試劑，並協助藥品調度，提供送藥到府等服務，是台灣防疫的關鍵力量。他代表政府和全體國人，再次感謝藥師的貢獻。

總統提到，明年台灣就要邁入「超高齡社會」，政府要推動「長照3.0」，也非常需要藥師大力支持。這些年來，藥師深入社區，為獨居長者和長照機構進行藥事照護，也積極協助各地衛生局，推動長者們的失智篩檢與心理健康評估。他期待未來一起努力，提供長者更多、更好的照顧。

總統也感謝藥師公會全聯會，積極促進台灣和世界各國的交流合作。去年，全聯會成功舉辦了亞洲藥學會年會，吸引3000名各國藥師來台共襄盛舉。今年，亞洲藥學會年會在韓國舉辦，黃金舜更率領超過250位藥師參與盛會。這些都能看出全聯會積極投入國際事務，並贏得國際對台灣的肯定。

總統期盼透過面對面的交流，持續集結藥師的專業和經驗，共同打造「健康台灣」。他上任後，在總統府成立了「健康台灣推動委員會」，設定目標提升國人平均餘命、降低不健康年數，並且落實醫療平權，擴大醫療及照護的投資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統說明，目前無論是推動「健康台灣深耕計畫」、「第五期國家癌症防治計畫」或是成立「癌症新藥基金」，這些政策都在進度上，支持全國各級醫療機構的發展、加強癌症防治，也調整健保的藥品給付標準，給國產藥品研發更多支持。

總統強調，要改善藥師、護理師、醫師、放射線師等醫療人員的工作環境，並且推動智慧醫療與精準健康照護，為人民打造更優質的醫療服務環境。期盼與藥師攜手合作，一起促進全民健康，讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。（編輯：張若瑤）1131126