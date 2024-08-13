總統盼與日本等夥伴國 共撐民主保護傘維護區域和平

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（中央社記者溫貴香台北13日電）總統賴清德今天表示，台灣與日本共同克服震災與疫情的挑戰，感情如兄弟一般，如今還有更多全球性議題需要雙方合作共同面對。特別是面對中國崛起，對印太區域和平的威脅，台灣將落實和平支柱4大方案，希望與日本等民主夥伴，一起努力撐起民主保護傘，維持區域的和平穩定。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下，接見由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪團。

賴總統表示，台灣與日本是相互扶持的夥伴有著深厚的情誼，當上週傳來消息日本發生芮氏規模7.1震災，台灣社會都非常關心，藉這個場合他要代表台灣人民表達最誠摯的慰問，也希望受災民眾早日恢復正常的生活。

賴總統說明，多年來，台灣與日本共同克服震災與疫情的挑戰，患難見真情，感情如兄弟一般，如今還有更多全球性議題需要雙方合作，共同來面對。特別是面對中國崛起，對印太區域和平的威脅，台灣有決心守護台灣的安全，也有決心與民主陣營共同維護印太的和平穩定。

總統表示，台灣將落實和平支柱四大方案，第一是強化國防力量。不管是推動國防自主或者軍事採購，將打造一支堅強的勁旅，守護國家安全與維護區域的和平穩定。

第二是強化台灣的經濟韌性。總統提到，除了持續強化台灣的經濟發展，也希望與日本等民主陣營持續加強經貿的往來，讓台灣的經濟能夠持續發展也具備了韌性，也就是說，不把雞蛋持續放在中國大陸這個市場。

總統解釋，為了達到這個目標，台灣已經跟美國完成簽訂台美21世紀貿易倡議第一階段，目前正緊鑼密鼓進入第二階段的談判。另外，台灣跟英國、澳洲也簽訂經貿合作的協定。

總統強調，未來也希望跟日本發揮兩國產業之間互補的功能，讓兩國的經濟能夠持續進步、更具韌性與實力，台灣也非常希望日本能夠持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

第三是加強與民主國家肩並肩站在一起，發揮威懾的力量，讓中國極權主義不至於做出錯誤的決定，來維持區域的和平穩定。

第四是只要能夠在對等、尊嚴的前提下，台灣也願意與中國進行交流合作，促進雙邊的發展，維持區域的和平穩定。

總統表示，未來台灣非常希望與日本等民主夥伴，一起努力撐起民主保護傘，守護民主自由的價值，維持區域的和平穩定。

總統提到，訪團成員都是在日本舉足輕重的國會議員，感謝過去對台灣的支持，他非常希望就任總統之後能夠持續與各位議員合作，促進台灣與日本能在各個面向都能夠進步，也能夠維持區域的和平穩定。

「思考日本安全保障議員之會」訪團由日本前防衛大臣石破茂眾議員及前外務大臣前原誠司眾議員擔任共同團長，團員包括前防衛大臣中谷元眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員及前首相輔佐官北神圭朗眾議員等6位國會議員。（編輯：張若瑤）1130813