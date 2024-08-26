執政將滿100天 賴總統3場演講定錨兩岸論述

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北26日電）總統賴清德上任將屆100天，新政府接棒執政，兩岸議題始終是備受矚目焦點。知情人士表示，賴總統兩岸論述從520開始鋪陳，直至823戰役勝利66週年時，談話內容集大成過去精華，要以「團結」為主軸，畫出一個台灣社會最大同心圓。

知情人士表示，自上任至今，賴總統幾次談話皆受到兩岸與國際高度關注，如520就職演說、616陸軍官校百年校慶、823戰役勝利66週年祭悼典禮，其中最受矚目是520就職演說內容。

知情人士說，就職演說的兩岸論述上，總統重申秉持「四個堅持」、落實「和平四大支柱行動方案」；對中釋出善意，拋出橄欖枝；對內以「團結」作為主軸。

知情人士指出，若520就職演說是團結台灣社會，616陸軍官校百年校慶，適逢北京當局同時爭奪黃埔軍校話語權之際，賴總統鼓舞團結士氣，喊出「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」。

知情人士表示，賴總統兩岸論述從520開始鋪陳，直至823戰役勝利66週年時，點破「中國要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼」，強調「不分地域、不分族群，軍民團結共同保護台澎金馬、捍衛中華民國」。從國人、軍人到不分族群、地域的軍民合作，賴總統要以「團結」為主軸，畫出一個台灣社會最大同心圓。

知情人士說，將賴總統這3場談話攤開比對，兩岸政策不變，但賴總統拋出不同於以往的談話節奏與框架。

對此，遠景基金會執行長賴怡忠指出，賴總統談話內容不斷加強鋪陳與完整3大方向論述，包括，台澎金馬同島一命；去除國共內戰框架；台灣站在捍衛世界民主、對抗獨裁最前線。

賴怡忠認為，賴總統談話傳達一項重要訊息：「台灣絕對不會放棄金門」。

賴怡忠說，賴總統選擇在金門談這段話，用意在強調台灣民主化後「早已脫離國共內戰史觀」、「金門戰役也並非國共內戰的延伸」，因此根據國共內戰出現的九二共識與和平協議，不適用現行兩岸關係；將台灣兩岸論述破除「國共內戰框架」，同時拉高於藍綠之外，以整個國家格局進行定錨。

賴怡忠認為，去除國共內戰框架，賴總統要讓台灣社會理解，不再執著舊的史觀，並且認識到台灣備受全世界重視，台海問題並非只是台灣與中國的問題，而是全世界共同面臨的挑戰，台灣絕非獨自面對。

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賴怡忠表示，這是賴總統的外交策略、也是兩岸論述，將台海議題從過去國共內戰架構中解放出來，「回歸到這是民主和獨裁價值體系上的對壘，以及國際上共同要關注的狀況」。這同時彰顯台灣位於對抗獨裁最前線，如何實際擔負起捍衛全世界民主體制的責任，切實團結國際社會共同應對中國議題，是台灣重要課題。

至於國防方面，知情人士說，賴總統推動國防改革、強化國防實力，兩岸論述對內主訴「團結」，同時去除舊有框架、重新論述，定錨「與全世界共同面對」，並善用台灣在經貿、科技、公衛面向等優勢，建構綿密完整的國家安全戰略，讓台灣成為國際社會「民主保護傘」不可或缺重要一員，為兩岸撐出更多空間。（編輯：潘羿菁）1130826