英媒：吳釗燮林佳龍訪美 賴政府上任後首批高階訪團

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）「金融時報」今天引述多位知情人士指出，台灣國安會秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍本週訪華府與美方進行會談，這是總統賴清德5月上任以來的首批高階訪美團。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，知情人士並未透露此次會晤的具體地點或時間。白宮與駐美國台北經濟文化代表處皆婉拒置評。

報導指出，這類對話已存在多年，屬於美台間特殊外交對話的一環，即所謂「特殊管道」，是台美高層官員進行細緻討論的難得機會。

報導稱，美國政府歷屆一直對這項敏感的對話保密，以避免中國抨擊。直到金融時報2021年報導後，對話才曝光，當時時任外交部長的吳釗燮率領台灣代表團與美國官員在馬里蘭州城市安納波利斯（Annapolis）會面。

最近的一次特別會談則是在2023年2月，吳釗燮及時任國安會秘書長、現任國防部長的顧立雄與美方，在位在維吉尼亞州北部的美國在台協會（AIT）華盛頓總部會晤。

報導指出，根據長期慣例，台灣外交部長和國防部長不得進入華盛頓特區，因此會談通常在大華府地區進行。

根據報導，這次的會談於敏感時刻登場，因為中國正在觀察賴總統如何處理與北京和美國的關係。一些美國官員私底下也對賴總統感到緊張，因為賴清德缺乏外交經驗，被認為比蔡英文更難預測。

白宮前官員麥艾文（Evan Medeiros）說，台美特殊管道是「當今全球政治中最敏感且最重要的機制之一」。

他說，考量到台灣最近的選舉，這次會議是在關鍵時刻舉行。台美之間清晰、持續的溝通至關重要，在中國壓力日增的情況下，更是如此。

報導指出，中國在台灣周邊的軍事活動不斷增加，這使美國越來越憂心。2022年，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後不久，中國在台灣周邊海空域展開試射飛彈等大規模軍演。

自裴洛西訪台以來，中國拉高對台軍事行動的強度。

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前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randy Schriver）認為，特殊管道一直很重要，因為台美非官方關係所允許的接觸有限。鑑於中國在台灣附近的軍事活動日益強化，特殊管道更是重要。

他說，很多人的印象是，解放軍的軍事活動在裴洛西訪台或總統就職典禮等事件前後激增，然後進入正常穩定的現狀，但解放軍持續進行更多的行動且不斷發展變化，例如在台灣東邊進行更多的夜間演習及空中加油等。（編輯：楊昭彥）1130823