賴政府上台後首場台日執政黨2加2東京登場 探討安全保障、經貿等議題

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京21日專電）民進黨與日本自民黨今天在東京舉行台日執政黨「外交國防2加2」會談。立委郭國文說，這是總統賴清德就任以來第一次台日執政黨「外交國防2加2」會談，格外具意義，就安全保障、經濟安保、貿易、認知戰等議題深入探討。

台日執政黨對話首次於2021年舉行，這次為第5度舉行，台灣方面由立委郭國文與沈伯洋與會；日方由自民黨外交部會長藤井比早之眾議員、國防部會長黄川田仁志眾議員與會。

民進黨與日本自民黨21日在東京舉行台日執政黨「外交國防2加2」會談。立委郭國文（右）表示，這是總統賴清德就任以來第一次台日執政黨「外交國防2加2」會談，格外具有意義。圖左為自民黨外交部會長藤井比早之眾議員。中央社記者楊明珠東京攝 113年8月21日

黃川田仁志在會前致詞表示，他去年擔任眾議院的外務委員長，在就任當時，曾引用前首相安倍晉三所說的「台灣有事，就是日本有事」，認為這是日本在外交政策和安全保障政策方面最重要的課題。

他指出，當前世界的局勢並不和平，尤其是東亞的安全保障環境正變得愈來愈嚴峻。日本和台灣作為擁有共同價值的民主主義國家，必須在亞洲加強合作。

郭國文會後對媒體表示，今年的對話分為3部分，首先是安全保障方面。去年對話的成果包括海巡署與日本海上保安廳的合作，在今年得以實現，包括海警、海上救難，以及打擊犯罪，希望這方面的合作能夠繼續延伸。

他說，其次是經濟安全保障，主要在於討論推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。不過，這部分礙於中國因素，加上CPTPP有包括日本在內的12個成員國，牽涉到複雜的流程，因此希望台日雙方有另起爐灶的可能性，就是比照台灣與美國簽署的「台美21世紀貿易倡議」，能夠有台日版的21世紀貿易協議。

會中也就「台美21世紀貿易倡議」進行介紹，像是第一階段已完成，日方也表示會好好了解倡議的實質內容。

郭國文指出，至於外交方面，會中再次提到美國的「台灣旅行法」，建議日本是否也可以有日本版的台灣旅行法，讓雙方的實質外交關係能夠進一步提升。

郭國文進一步表示，會中提到，希望自民黨成立新政權之後，可以持續台日執政黨的2加2對話，並希望下次能在台灣舉辦，日方也表示期待。他還說，希望黨與黨之間的對話能夠增加頻率，甚至擴大層面，目前是立法委員2加2對談，希望未來能有智庫與智庫之間的交流，讓學者能夠充分進行細節上的討論，更加深化台日執政黨之間的合作。

郭國文說，這次來訪正逢自民黨總裁（黨主席）9月將舉行選舉（新總裁將成為新首相），訪團也希望藉此機會多多觀察。

立委沈伯洋表示，會中也有關於認知戰的討論，分享了包括假消息散播的路徑等，更多時間在討論灰色地帶作戰。台灣方面也提出一些合作框架，比如往後在政治、軍事、經濟、法律及資訊等5大層面，要如何進行合作。

他指出，目前每一層面的合作程度不一而足，會中討論哪些層面需要加快進展，哪些已經有實質合作，進行了簡單的盤點。若有合作框架，未來不論在法律規章、執法，或者資訊方面的意見交換，相信都將會更為順暢。（編輯：張芷瑄）1130821