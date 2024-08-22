民進黨拜會自民黨政調會 盼2加2機制深化台日關係

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨今天發布新聞稿表示，民進黨立委郭國文、沈伯洋、李坤城、黃捷、吳沛憶昨天拜會自民黨政調會長、眾議員渡海紀三朗；渡海紀三朗說，透過2加2等各項機制，進一步深化台日關係。

民進黨與日本自民黨昨天在東京舉行台日執政黨「外交國防2加2」會談，這是總統賴清德就任以來第一次的台日執政黨「外交國防2加2」會談。

民進黨今天發布新聞稿表示，會議雙方針對東亞局勢、經濟安保、貿易、認知戰等議題深入探討。

與會的民進黨立委郭國文、沈伯洋，自民黨外交部會長藤井比早之、國防部會長黄川田仁志一致認為，「台灣有事就是日本有事，日本有事就是台灣有事」，重申絕不允許單方面試圖透過武力或脅迫改變台海現狀，也認為台日應就打擊詐欺與資訊作戰進行務實合作。

郭國文指出，台日交流的頻繁是在「台灣有事也是日本有事」的戰略概念下進行，不過戰略底下要有戰術執行，若日本能夠比照美國於2018年通過的台灣旅行法，移除阻礙雙邊交流的限制，讓雙邊政府官員針對不同議題進行溝通，對於落實戰術將有莫大幫助。

針對中國威脅，郭國文表示，台灣自我防衛的決心是嚇阻中國入侵關鍵，民進黨從2016年執政至今的9年間，國防預算已從新台幣3497億元，上升到6068億元，成長了將近70%。

民進黨說，雙方也於會中確認下次2加2將於台灣舉行。

會後，民進黨立委李坤城、黃捷、吳沛憶加入郭國文、沈伯洋，拜會自民黨政調會長渡海紀三朗，討論如何深化台日關係。

郭國文會中感謝歷任自民黨總裁挺台，他並表示，這次來訪適逢新總裁選舉，訪團也盼藉此機會多多觀察。

李坤城則說，期盼無論何人當選皆能持續深化台日關係，也希望台日官方交流能更上層樓。

渡海紀三朗就青年與女性參政與黃捷、吳沛憶交換意見，並表示自民黨與日本各界都希望增加女性參政比例。他表示，台日交流密切，雙方也有許多具體可行的合作可能性，盼透過2加2等各項機制，進一步深化台日關係。（編輯：翟思嘉）1130822