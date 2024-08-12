沈伯洋：被統戰名單不等同第五縱隊 不能混為一談

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（中央社記者林敬殷台北12日電）台劇「零日攻擊 Zero day」前導片日前播出後，引發國民黨立委質疑。對於片中提的第五縱隊，民進黨立委沈伯洋表示，一直以來，他認為中配不是高危險群，立委風險最高，村里長和教授也是，不因這些人值得懷疑，而是中國對這些特定職業群體的接觸非常積極。

沈伯洋今天接受網路節目「中午來開匯」訪問，對於描述台海戰爭威脅下，社會不同角色對戰爭的態度，其中又以第五縱隊引發諸多討論。

沈伯洋指出，實際上這類人數並不如外界所想的那麼多，被統戰的人數雖然不少，但不等同於「第五縱隊」。被統戰名單和是否成為第五縱隊，這是2個層次的問題，不能混為一談。

沈伯洋表示，他的目標是要限縮第五縱隊的定義和範圍，在非戰爭時期，很難確定誰是第五縱隊。之前有不少香港抗議者來到台灣，曾經被懷疑是間諜，這種懷疑的態度非常容易將問題簡化為非黑即白。

沈伯洋說，有一位香港抗議者曾給他看過一條來自中國公安的簡訊，內容提到：「在台灣見了哪個單位？如果不告訴我，現在就在你家樓下，你已經違反國安法，公安已在你姊姊家樓下。」在這樣的情況下，抗議者可能會出於保護家人的考量而透露信息，但這並不意味著他們是「間諜」。

沈伯洋表示，當初他提出風險排列的概念，是為了立法時，更準確地聚焦於需要關注的對象，而非針對中配。立委風險最高，黑道不是高風險族群，村里長和教授反而才是高風險群體，而這種高風險並非因為這些人值得懷疑，而是因為中國對台灣這些特定職業群體的接觸非常積極。

沈伯洋說，他曾和民眾黨立委黃國昌共同起草過「境外勢力代理人法」，內容主要針對高風險人士，要求這些人申報與中國黨政軍接觸的情況，「立意在於透明化，而不是懲罰。」

對於他提案修改兩岸人民關係條例，立委赴中須納入國安管制，沈伯洋說，政府高級官員前往對岸探親，根據公務人員關係條例規定需要登記，唯獨立委不在此列，這是一個漏洞。因此，他對於黃國昌擋下該修法法案感到不解，接下來他將再度嘗試推動相關法案。

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此外，針對國會調查權議題，有在野黨立委一再表示向政府單位索取資料不給，沈伯洋說，當時他就建議應該要先修國家機密保護法及文書處理規則，文書處理規則，保密標準要更精確一致，但藍白針對國會職權的修法版本太過激烈，前述規則還沒改清楚，一次就跳太多。

沈伯洋表示，民進黨贊成國會改革，但目前藍白通過的版本不夠周全，不是說藍白的版本完全不可行，但調查時間、能力、成立專案小組或委員會，甚至是立委到底懂不懂調查都需要討論。（編輯：翟思嘉）1130812