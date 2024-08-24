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致謝海利長期挺台 林佳龍促民主夥伴團結抗威權擴散

2024/8/24 08:09
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（中央社記者楊堯茹台北24日電）外交部長林佳龍昨天午宴美前駐聯合國大使海利，他於社群媒體表示，感謝海利長期對台堅定支持；目前正處關鍵時期，民主國家團結抵抗威權主義擴散，比過往任何時刻更加重要。

海利21日於「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」專題演講提及，台灣比世界上大部分國家有資格參與世界衛生組織（WHO），甚至成為聯合國成員；僅因中國阻撓，台灣才不能加入國際組織。

林佳龍23日午宴美國前駐聯合國常代大使海利（Nikki Haley）訪團一行，並於臉書表示，海利的演說對在台灣努力不懈捍衛民主和自由的人們是莫大的鼓舞，感謝海利以實際行動為台灣發聲，讓台灣人感受到民主夥伴的溫暖友誼。

林佳龍指出，中國持續強化法律戰並曲解聯大第2758號決議，海利擔任美國駐聯大使期間，在第一線見證聯合國對台灣的不公平對待以及中國極盡所能的打壓，海利仍為台灣仗義執言，呼籲美國和自由陣營國家勇敢捍衛台灣。

林佳龍強調，中國威權擴張的野心不會止步於台灣，目前正處在關鍵的時期，民主國家團結一致抵抗威權主義的擴散，比過往任何時刻更加重要，感謝有海利這樣的國際友人，用行動實踐對自由、民主和繁榮的承諾。

「台灣需要世界，世界也需要台灣」，林佳龍說，台灣有意願、也有能力與國際社會共同因應挑戰，相信每一個關鍵時刻有台灣的投入參與，世界會變得更好、更安全。

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，其中，國防經費整體規模達6470億元，比113年增加464億元。

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林佳龍指出，回顧過去8年國防經費，從2016年的3497億元到2024年的6068億元（占GDP 2.5%），經費幾乎是倍增，展現台灣有責任也願意為更安全的世界做出貢獻。

林佳龍也提及，感謝近年美國國會多次透過連署及提案力挺台灣，像是「印太安全補充撥款法案」為台美安全合作編列經費，而「2024會計年度綜合撥款法」的立法，則為支持台灣的措施和倡議提供更多資源。（編輯：張均懋）1130824

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