賴總統發文恭賀連任 莫迪：期待台印關係更緊密

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（中央社記者溫貴香台北5日電）印度總理莫迪當選連任，總統賴清德今天在X平台上發文祝賀，發布後不到2個小時就突破40萬次瀏覽。此外，莫迪也轉發賴總統貼文並表示，期待台印之間的關係更緊密，深化互惠的經貿與科技夥伴關係。

印度國會選舉順利完成，總理莫迪（Narendra Modi）當選連任，賴總統今天在X平台上發文祝賀，表示期盼印度政府在莫迪總理領導下，持續擴大與台灣在經貿、科技和其他領域的合作，深化台印關係，為印太地區的和平與繁榮作出貢獻。

莫迪晚間轉發賴總統的貼文，表示「謝謝賴清德總統您溫暖的祝賀。我很期待台印之間的關係更緊密，深化互惠的經貿與科技夥伴關係。」該轉發貼文隨即在X上得到破萬次轉發與按讚。

外交人士晚間表示，賴總統與莫迪並不是首次互動，今年4月初台灣發生大地震，當時莫迪也在X上發文表達對台灣的誠摯關懷，對於地震造成的傷亡深感悲痛，祝傷者早日康復，也強調印度將與堅韌不拔的台灣人民站在一起。

外交人士說，當時尚未就任總統、時任副總統的賴清德也轉發該則貼文表達感謝，並強調「你們的支持與聲援是台灣人民在困難時期的力量來源」。

從台灣發生大地震，莫迪發文送暖，到此次印度完成全世界人口規模最大的民主選舉，賴總統發文恭賀莫迪總理贏得第三屆任期，外交人士表示，一來展現台印雙方是共享自由民主價值的堅實夥伴，二來更象徵台印關係的持續深化，意義重大。

該人士說，台印雙方在經貿等各領域的交流合作更加緊密。在民間交流上，莫迪上台後全力推動「印度製造」，不僅排除中國在印度的影響力，還成立專門服務台商的Taiwan Plus單一窗口，簡化投資流程，抗中友台，許多台商也藉此轉進印度拓展市場。今年1月，印度內政部更頒發「蓮花獎」（Padmaawards）給鴻海董事長劉揚偉，成為當年8名得獎外籍人士之一，以表揚其對於印度當地「貿易與工業」的卓越貢獻，並將他的國籍設為台灣。

在雙邊政府互動方面，外交人士表示，印度是台灣「數位新南向」重要夥伴，尤其在經貿、半導體科技、教育及文化等交流日益密切，未來可望在既有的友好基礎上，持續在產業鏈等各領域合作，為印太地區的和平、穩定及繁榮作出貢獻。

該人士說，賴總統的就職演說獲得國際媒體高度肯定，在社群平台X上的人氣也是相當旺。賴總統上任後，積極透過X拓展國際社群支持，連兩日的貼文都獲得大量關注，包括64當天所發布的貼文獲得超過133萬次的瀏覽。

該人士表示，今天恭賀莫迪當選連任的貼文，在發布後不到兩個小時就突破40萬次瀏覽，大多數的留言都是印度朋友透過貼印度國旗與中華民國國旗表達感謝，不只利用社群平台拓展外交實力，更為台印友好打下堅實基礎。（編輯：蘇龍麒）1130605