葉金川談健保30年：資源有限 不能再包山包海

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）前衛生署長葉金川今晚在臉書指出，健保制度上路至今30年早已過了賞味期，收入和支出雙重改革迫在眉梢，醫療資源有限，只有讓民眾了解健保不能再包山包海，健保才可能永續存在。

藝人大S在日本突然逝世，引發台日醫療制度討論，葉金川表示，言者幾乎都是對台灣醫療和健保讚美有加，尤其是對就醫的可近性、醫療費用、醫護服務態度和醫療水準。

葉金川說，每次民調結果顯示，民眾對健保滿意度都在80-90%之間。可是，同一時間，部分醫學中心急診擠滿流感病人，而醫師對健保滿意度只有9%，「每年我參加醫學系同學會時如坐針氈，有時還要聲明不談政治、不談健保。」

葉金川有感而發地說：「制度早已過了賞味期。」1995年開始實施的全民健保制度，最初設計的基期是25年，理論上到2020年就應修法；由於各種原因，已延長5年，儘管現在仍堪使用，但就像食品過了賞味期，拖越久，問題越大，有人斷言，健保不改革，一定撐不過 2030年。

葉金川表示，健保推動之際，台灣的人口結構、經濟成長和民眾薪資所得都很有利社會保險的發展，所以健保能順利開辦。但是，現在台灣老人人口已占5分之1，老年人的醫療需求大幅增加；貧富差距日益擴大，依靠薪資的一般民眾實質收入不增反降，加上醫藥科技的發展日新月異，這種種現象都是健保財務壓力的來源，健保支出負擔當然節節變高。

葉金川認為，現在健保制度正面臨資源管理問題重重、收入與支出改革、補充保險等挑戰。

他說，其實醫療網規劃時還沒健保，分級制度是英國公醫制度下的產物，現行的醫院三級制度已經不合時宜，應簡化成教學醫院和社區醫院兩級，拉近醫院間的水準，同時嚴格評鑑醫學院和醫學系。醫護人力不足是人口結構問題，加薪可以救急，護佐制度也可解決部分問題，但終究還是要靠AI簡化照護流程，外籍護理師恐怕是必要的解方。

在收入改革方面，葉金川表示，提高菸品健康捐，課徵酒稅和糖稅方式來增加健保財源是可行的方案。開徵富人稅、奢侈稅、增加營業稅、開徵土地、房屋持有稅都可以，就看政府是否有心解決健保財務問題。

葉金川直言，增加健保部分負擔不是增加財源的選項，不過有些醫療項目，例如做檢驗、檢查、連續處方藥品費等，還是可以增加患者自付部分經費，目的是提醒民眾珍惜寶貴的醫療資源。

至於要改善健保支出，他說，首先需要管理無效醫療、臨終醫療和藥品浪費的問題。醫院總額的實施，長遠將是弊多於利，容易讓院方傾向選擇「較容易賺錢」的患者，拒收重大傷病急診患者。

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商業保險在健保體系中扮演了重要的補充角色。葉金川以他自己為例解釋，5次住院中有4次依賴商業保險來支付部分負擔部分。但是，商業保險對75歲以上的老年人往往不再承保，這使老年人的醫療負擔更沉重。有人建議政府開辦公辦補充保險，但這需要更多的配套規範和宣導，讓民眾可以接受兩層次的健保。

葉金川最後語重心長強調，健保制度「不能再包山包海。」30年了，需要進行收入和支出的雙重改革迫在眉梢，不過，健保包山包海的日子已經過去，只有讓民眾了解：健保只能提供基本的健康醫療保障，健保制度無法提供所有可能的最先進的醫療，健保才可能永續存在。（編輯：李亨山）1140219