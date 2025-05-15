富邦悍將大巨蛋音樂主題日 邀韓團tripleS、QWER開唱

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職富邦悍將隊將於6月12日至15日前進台北大巨蛋一連舉行4場主場賽事，上半季壓軸主題日「G!POP流行音樂節」14日邀請韓國女團tripleS、QWER，15日邀請李聖傑、告五人演出。

富邦悍將將於6月12日至15日在大巨蛋舉辦主場賽事，分別與味全龍隊、樂天桃猿隊交手各2場。

悍將球團今天表示，6月13日賽後由金曲搖滾樂團麋先生MIXER帶來現場演出；週末則輪到主題日「G!POP流行音樂節」壓軸登場，6月14日「KPOP之夜」迎來韓國超大型女團tripleS及人氣搖滾女團QWER，共有2組韓團進行表演。

6月15日「K歌之夜」則壓軸邀請情歌王李聖傑與超人氣天團告五人輪番演出，用經典K歌金曲讓大家一起在大巨蛋裡大合唱。

悍將球團指出，這次台北大巨蛋主場賽事採取平、假日不同票價，6月12、13日平日憑富邦悍將聯名卡於富邦悍將售票網購買平日B1一般區，最低只要新台幣300元就能進場；一般售票最低票價為400元，應援舞台前的熱力區票價則為1080元。

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至於週末的6月14、15日「G!POP流行音樂節」主題日，應援熱力區票價為1680元，並開放至L4看台、票價600元，相關進場贈品則將於日後陸續公布。另外，還會推出4連戰全包的「亞瑟王大巨蛋套票」，限量販售B1熱區座位並提供總額95折優惠。

購票時程方面，亞瑟傳奇與亞瑟王、梅林魔法師等會員將依級別享有分階段購票資格，優先購票時段於20日中午12時30分起陸續展開，將首先開放亞瑟傳奇會員搶先購買，每場次限購4張；23日中午12時30分起全面啟售。（編輯：李亨山）1140515