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最高法院院長高孟焄：法官工作多人力缺乏

2025/5/15 18:07（5/15 18:31 更新）
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最高法院院長高孟焄（圖）接任院長一職近2年，她15日在座談會表示，法官工作量多，人力缺乏是各地院都面臨的問題，而詐欺案件量多，也讓案件總量隨之增加。中央社記者謝幸恩攝 114年5月15日
最高法院院長高孟焄（圖）接任院長一職近2年，她15日在座談會表示，法官工作量多，人力缺乏是各地院都面臨的問題，而詐欺案件量多，也讓案件總量隨之增加。中央社記者謝幸恩攝 114年5月15日
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（中央社記者謝幸恩台北15日電）最高法院院長高孟焄接任院長近2年，今天向媒體表示，法官工作量多，人力缺乏是各地院都有的問題，詐欺案件量多，讓案件總量隨之增加，一名地院法官有共200到300件很普遍。

最高法院今天舉行座談會，高孟焄說，她接任最高法院院長的時間將近2年，當時她的願景是改善審判環境、減輕法官負擔、提升審判效能及與外界對話。

高孟焄說，法官工作量多，人力缺乏是各地方法院都有的問題，尤其最高法院法官年齡較長，去年就有多人退休，人力一度相當緊繃；目前最高法院的調辦事法官人數較多，也透過座談會、研討會讓法官熟悉第三審案件的審理模式。

高孟焄也說，詐欺案件量多，讓案件總量隨之增加，一名地院法官有共200到300件很普遍，例如最高法院從共500到600件，到現在800多件，要給法官工具才能減輕審判負擔，例如最高法院指導法官助理實務專業職能，才能縮短審理時間。

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最高法院新聞資料指出，高孟焄於民國112年6月1日接任最高院長，任內強化案件流程管理、積極提升審判效能，落實法律審並明確表達法律見解，避免案件一再發回，設置智慧財產專庭，提升裁判品質，並編撰最高法院雙年報。

新聞資料指出，自109年到今年2月止，民事上訴更審新收終結件數結案比例，從73.47個百分比成長到140個，刑事部分從93.09個百分比增加至121.21個；另外，提案大法庭裁定的民刑事案件有71件，已裁定統一見解60件，徵詢階段統一見解23件。（編輯：張銘坤）1140515

#最高法院
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