劉揚偉接任電電公會理事長 打造台灣科技園區日不落國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海董事長、電電公會新任理事長劉揚偉今天表示，全球產業區域製造已成趨勢，當前經貿變局影響中小企業，挑戰更甚以往，將攜手會員廠商在海外打造台灣科技園區的日不落國，透過AI結合平台化策略打造全新產業生態系，秉持分享合作共榮的理念。

電電公會下午舉行會員代表大會，並改選理監事，劉揚偉獲新任理事會推選擔任第27屆理事長。

劉揚偉致詞表示，電電公會擁有3005家會員廠商，涵蓋16類生產事業，相關會員廠商員工人數超過92萬名，會員廠商涵蓋產值及出口值，占台灣總產值和總出口值一半，電電公會是台灣成為科技王國的關鍵，是台灣的重要產業機構。

劉揚偉坦言，對於是否出任電電公會理事長，他考慮很久，持續了解會員廠商意見，蒐集很多回饋資訊。他說，願意擔任電電公會理事長的重要原因，是當前全球經貿變局衝擊台灣產業，尤其是中小企業，因此決定當仁不讓，要與大家一起共度難關。

劉揚偉指出，當前經濟變局影響中小企業，電電公會會員廠商中，有7成比重約2000多家屬於中小企業，經貿變局加上關稅變數，造成中小企業營運困難，甚至像是鴻海集團的大型企業，也要因應調整。

展望全球產業趨勢，劉揚偉指出，區域製造已成趨勢，各個區域主要國家政治穩定，各國主事者下一步謀求經濟繁榮，帶動區域製造趨勢發展，「怎麼還有世界工廠的可能」。

他表示，企業都需要建立全球布局，以大帶小，面對語言、文化、技術、當地法規等學習曲線成本高，對中小企業來說，布局挑戰更甚以往。

劉揚偉表示，面對此波全球地緣政治和經濟變局，鴻海區域製造全球布局已累積許多經驗，因應全球人工智慧（AI）產業浪潮，可用平台化打造全新生態系因應變局，讓中小企業有更多參與空間，提升台灣在AI產業的價值。

展望電電公會新屆理事會任務，劉揚偉表示，將攜手會員廠商在海外打造台灣科技園區的日不落國，把科學園區（Science Park）改成科技園區（Technology Park），藉此把這波全球經濟變遷對台灣的危機轉為轉機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其次，劉揚偉指出，透過AI結合平台化策略，打造全新產業生態系。他指出，黃仁勳在業界影響力大，台廠可一起合作，透過AI產業轉變契機，共同打造生態系，讓中小企業有更多參與空間，創造產業新價值。

劉揚偉表示，會透過「分享、合作、共榮」的理念，團隊合作與平台化服務，帶領電電公會再造台灣資通訊產業榮景。（編輯：潘羿菁）1140515