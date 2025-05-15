加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／蔡英文訪英國 中央社特派直擊現場
首頁 / 產經

台美關稅談判 劉揚偉：首要信任政府籲產業全力配合

2025/5/15 17:58（5/15 19:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鴻海董事長、電電公會新任理事長劉揚偉（圖）15日表示，關稅談判是國對國之間的談判，「首先要信任政府」，他呼籲大家全力配合政府。中央社記者郭日曉攝 114年5月15日
鴻海董事長、電電公會新任理事長劉揚偉（圖）15日表示，關稅談判是國對國之間的談判，「首先要信任政府」，他呼籲大家全力配合政府。中央社記者郭日曉攝 114年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海董事長、電電公會新任理事長劉揚偉今天表示，關稅談判是國對國之間的談判，「首先要信任政府」，他呼籲大家全力配合政府，電電公會配合政府，一起做好國對國的關稅談判。

談到日後出訪計畫，劉揚偉透露，6月可能前往歐洲、7月印度、9月美洲，也安排9月或10月到墨西哥，會事先與會員廠商溝通了解，規劃帶領會員廠商，在沙烏地阿拉伯打造台灣科技園區。

電電公會下午舉行會員代表大會，並改選理監事，劉揚偉獲新任理事會推選擔任第27屆理事長。在交接典禮後，劉揚偉接受媒體採訪。

對於美國關稅變數看法，劉揚偉指出，「首先要信任政府」，因為關稅是國對國之間談判，電電公會會配合政府，一起做好國對國的關稅談判，對企業與公會都有幫助，他呼籲大家全力配合政府。

至於電電公會如何帶領會員廠商，布局沙烏地阿拉伯等中東地區人工智慧（AI）專案，劉揚偉回應，將帶領會員廠商到區域製造主要國家，例如墨西哥、印度、歐洲可能是波蘭、中東可能是沙烏地阿拉伯等，一起打造台灣的科技園區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體問及是否會在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參與台北國際電腦展（Computex）期間見面，劉揚偉笑說，「當然會見面吃飯」、「會再繼續見面」。談到Computex焦點，劉揚偉說，當然是AI與機器人，這對未來國家和產業發展有重大影響。

談到14日鴻海法說會調整今年展望，劉揚偉指出，因為預期新台幣兌美元匯率升值，可能會有10%幅度影響，使得展望下修，並不是因為生意不好、也不是市場變差，若以美元計價來看，則沒有影響。（編輯：潘羿菁）1140515

#印度
#劉揚偉
#歐洲
#輝達
#沙烏地阿拉伯
#波蘭
#電電公會
延伸閱讀
劉揚偉接任電電公會理事長 打造台灣科技園區日不落國卓榮泰：產業須根留台灣 用台灣Plus精神向外發展輝達搶沙國大單 黃仁勳：AI如同電力網路不可或缺黃仁勳將來台 19日COMPUTEX演說聚焦人工智慧突破
劉揚偉
鴻海：今年AI伺服器營收破兆元 搶攻沙烏地AI專案鴻海：關稅影響輕 新台幣升值1元影響營收3%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：