台美關稅談判 劉揚偉：首要信任政府籲產業全力配合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海董事長、電電公會新任理事長劉揚偉今天表示，關稅談判是國對國之間的談判，「首先要信任政府」，他呼籲大家全力配合政府，電電公會配合政府，一起做好國對國的關稅談判。

談到日後出訪計畫，劉揚偉透露，6月可能前往歐洲、7月印度、9月美洲，也安排9月或10月到墨西哥，會事先與會員廠商溝通了解，規劃帶領會員廠商，在沙烏地阿拉伯打造台灣科技園區。

電電公會下午舉行會員代表大會，並改選理監事，劉揚偉獲新任理事會推選擔任第27屆理事長。在交接典禮後，劉揚偉接受媒體採訪。

對於美國關稅變數看法，劉揚偉指出，「首先要信任政府」，因為關稅是國對國之間談判，電電公會會配合政府，一起做好國對國的關稅談判，對企業與公會都有幫助，他呼籲大家全力配合政府。

至於電電公會如何帶領會員廠商，布局沙烏地阿拉伯等中東地區人工智慧（AI）專案，劉揚偉回應，將帶領會員廠商到區域製造主要國家，例如墨西哥、印度、歐洲可能是波蘭、中東可能是沙烏地阿拉伯等，一起打造台灣的科技園區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體問及是否會在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參與台北國際電腦展（Computex）期間見面，劉揚偉笑說，「當然會見面吃飯」、「會再繼續見面」。談到Computex焦點，劉揚偉說，當然是AI與機器人，這對未來國家和產業發展有重大影響。

談到14日鴻海法說會調整今年展望，劉揚偉指出，因為預期新台幣兌美元匯率升值，可能會有10%幅度影響，使得展望下修，並不是因為生意不好、也不是市場變差，若以美元計價來看，則沒有影響。（編輯：潘羿菁）1140515