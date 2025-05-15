張震嶽新曲回歸 融合10年派對與微醺生活風格

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）歌手張震嶽睽違6年以新單曲「浪人的…」宣告回歸，也預告展開新專輯計畫。張震嶽說，歌曲融合近10年來他的生活風格，「看得出來我的生活，就是海邊山上派對和醉醺醺」。

唱片公司分享，睽違6年，張震嶽以全新單曲「浪人的…」宣告回歸，也正式預告新專輯計畫即將展開。這首歌是繼「遠走高飛」後的完整創作回歸，更像是對過去10年生活方式與內在狀態的凝視與回應。

張震嶽透過新聞稿說：「如果『海雅谷慕』是我認識自己的過程，這次的新專輯則是自我認同的回歸。接下來的作品，會從我的視角看愛情、親情、省思與人生。」

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「浪人的…」取材自張震嶽最熟悉的生活語境，衝浪、海邊、派對與夜晚，並將「浪」擬人化為女性，訴說曖昧、期待與落空，他刻意在歌名「浪人的…」後留下省略號，象徵每個浪人心中都有一段還沒說完的故事，他說：「希望能透過這首歌，帶給大家嚮往自由的感覺，」

張震嶽也在社群表示，「浪人的…」這首歌有別於之前的律動，希望創造聽覺上新的感受，而且要撮合10年的生活風格。他說：「這就是我這10年的生活聲音，寫歌就是要體現生活。看得出來我的生活，就是海邊山上派對和醉醺醺。」（編輯：龍柏安）1140515