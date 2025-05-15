澳洲黃金海岸市長拜會黃偉哲 雙方活絡城市外交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南15日電）澳洲黃金海岸市長湯姆泰特（Tom Tate）今天拜會台南市長黃偉哲，雙方深度討論活絡城市外交。黃偉哲宣布南區一條新設道路命名為「黃金海岸路」。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市和黃金海岸市已締盟43年，2022年紀念締盟40週年時，市長互致城市祝賀影片，台南市也舉辦黃金海岸靜態展。湯姆泰特曾多次參訪台南市，今天率團拜會黃偉哲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，台南市和黃金海岸市締結姐妹市後，維繫穩固深厚友誼，南區一條新設道路命名為「黃金海岸路」，期盼兩市情誼永存城市一隅，且在產業、文教、體育等領域展開深入合作。黃偉哲同時致贈台南市鑰給湯姆泰特。

湯姆泰特說，黃金海岸和台南間深厚連結會延續，下一代也將接棒傳承。兩市在氣候變遷應對經驗、教育和青年發展、創新醫療等將有合作潛力。（編輯：李亨山）1140515