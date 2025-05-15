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澳洲黃金海岸市長拜會黃偉哲 雙方活絡城市外交

2025/5/15 16:35（5/15 16:56 更新）
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澳洲黃金海岸市長湯姆泰特（Tom Tate）（左）15日拜會台南市長黃偉哲（右），雙方針對城市外交與合作深入交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月15日
澳洲黃金海岸市長湯姆泰特（Tom Tate）（左）15日拜會台南市長黃偉哲（右），雙方針對城市外交與合作深入交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月15日
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（中央社記者張榮祥台南15日電）澳洲黃金海岸市長湯姆泰特（Tom Tate）今天拜會台南市長黃偉哲，雙方深度討論活絡城市外交。黃偉哲宣布南區一條新設道路命名為「黃金海岸路」。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市和黃金海岸市已締盟43年，2022年紀念締盟40週年時，市長互致城市祝賀影片，台南市也舉辦黃金海岸靜態展。湯姆泰特曾多次參訪台南市，今天率團拜會黃偉哲。

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黃偉哲表示，台南市和黃金海岸市締結姐妹市後，維繫穩固深厚友誼，南區一條新設道路命名為「黃金海岸路」，期盼兩市情誼永存城市一隅，且在產業、文教、體育等領域展開深入合作。黃偉哲同時致贈台南市鑰給湯姆泰特。

湯姆泰特說，黃金海岸和台南間深厚連結會延續，下一代也將接棒傳承。兩市在氣候變遷應對經驗、教育和青年發展、創新醫療等將有合作潛力。（編輯：李亨山）1140515

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