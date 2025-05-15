東元擴墨西哥廠產能因應關稅變數 攻人形機器人商機

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）電機大廠東元今天表示，透過提升墨西哥廠產能等短鏈供應，因應美國關稅變數，至於新台幣升值影響有限；已取得綠電交易執照，爭取北美和東南亞資料中心訂單，積極拓展人型機器人商機，預計5月出貨關節模組。

東元下午舉行法人說明會，觀察美國關稅變數影響，東元總經理高飛鳶表示，集團前幾年已在海外布局，目前考量在北美市場提升墨西哥廠產能，第3季逐步將越南小馬達產線移到墨西哥，透過區域市場短鏈供應方式彈性調整布局。

在大馬達產品，高飛鳶表示，東元集團在美國德州工廠主要生產高壓馬達產品，後續評估部分加工製造是否在美國擴大，或增加墨西哥產能，相關對應可降低關稅衝擊。

至於新台幣匯率升值影響，東元財務主管指出，集團大約55%營收以新台幣交易、45%採用外幣，新台幣升值影響外幣營收轉換新台幣，不過馬達材料等主要原物料以外幣付款，可自然抵銷，整體影響不大，從合併報表來看，新台幣匯率影響有限。

在台灣市場，東元分析，受惠人工智慧（AI）與電力機械產業需求，有利東元相關產品訂單，製造業布局全球供應鏈分散，電力機械設備未來6個月展望持續擴張。

中國大陸方面，東元表示，中美貿易戰影響民生消費意願，低壓馬達產品銷售有挑戰。在綠色能源布局，東元表示，持續爭取離岸風電陸上變電站工程統包（EPC）案件，此外布局儲能和氫燃料電池建置點，爭取台電靜態同步補償器（STATCOM）案件。

東元也表示，已取得綠電交易執照，簽署第一張綠電供應商、綠電需求企業的企業能源採購協議（CPPA），並爭取太陽能EPC案件取單。

在節能減碳布局，東元指出，爭取北美電子業擴廠和資料中心訂單，並開發1000公噸冰水主機，預計6月試作樣機、第3季上市。

高飛鳶說明，台灣電子業積極在美國德州設廠，因應AI需求，東元集團旗下美國西屋馬達已在德州布局，東元在當地積極與電子大廠密切洽商。

在電氣化項目，東元表示，印度電動車動力系統產線量產，擴展北美、歐洲及墨西哥電動巴士動力系統市場，在台灣中壢廠增設變壓器產線，此外東元積極拓展人型機器人（機器狗）商機，預計5月出貨30套關節模組。

在區域市場布局，東元指出，於東南亞爭取資料數據中心（IDC）訂單，墨西哥廠持續提升產能。高飛鳶表示，東南亞和北美均是東元在台灣以外重要布局據點。

展望第2季營運，東元預估，包括機電系統、智慧能源、智慧生活等三大事業群，均可呈現季增、年增趨勢，第2季毛利率可季增、較去年同期持平。

東元第1季合併營收新台幣136.17億元，季增0.7%、年減0.8%，單季合併毛利率24.2%，季減1.1個百分點、年減1.7個百分點，第1季營業利益率8.7%，季減1.3個百分點、年減3.2個百分點，單季歸屬母公司業主淨利11.47億元，是歷史同期第3高，第1季每股基本純益0.54元。

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東元說明，第1季營收年減、毛利率下滑，主要是機電系統事業群在歐洲及亞太市場營收減少、機電事業群營收占比下降，不過首季智慧生活事業群營收年增10.1%，受惠空調營收成長。

從三大產品事業群來看，東元第1季機電系統事業群營收占比51.7%，智慧能源占比19%，智慧生活占比12.3%；宅配通、東捷、東訊等其他營收占比17%。（編輯：楊蘭軒）1140515