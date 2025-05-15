古典樂像大海 普雷特涅夫潛海深尋樂譜新生命

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）鋼琴名家普雷特涅夫6月再度訪台舉行獨奏會，帶來貝多芬與葛利格等樂作。普雷特涅夫認為古典音樂像大海，漂浮著各種色彩與音調等等，「我寧願潛入海底深入探索，要為樂譜注入新生命。」

根據傳大藝術發布的新聞資料，普雷特涅夫（Mikhail Pletnev ）1978年贏得柴科夫斯基鋼琴大賽金牌，以豐富的音色變化及對細節的追求，成為當今名家。資深樂評人陳效真觀察，普雷特涅夫在鋼琴演奏、指揮和作曲都享有盛名，「但無論他音樂生涯如何多變，鋼琴家始終是他讓人印象最深刻的身分之一。」

音樂學者劉岠渭分享，鋼琴大師霍洛維茲（Vladimir Horowitz）重返俄國聽過29歲的普雷特涅夫演奏後向媒體表示，「你們已經有一位非常優秀的鋼琴家，不需要我再回到俄國」。這番話不僅是讚賞，更是大師對後輩深具分量的肯定。

劉岠渭表示，這次普雷特涅夫音樂會曲目一分為二，上半場選演貝多芬大家最耳熟能詳的「悲愴」跟「月光」奏鳴曲，「最近的鋼琴家很多都演奏大家不太熟悉的作品，普雷特涅夫選這樣的作品，可以說對自己的詮釋很有自信。」

下半場則演出挪威作曲家葛利格的「抒情小品」，劉岠渭表示，葛利格一生創作66首小品，這次選演16首，「每一首都只有2、3分鐘就結束，就像用音樂描繪北方的小圖畫，每一首都很動聽。」普雷特涅夫將透過精準的音色控制，帶領聽眾漫遊於北國的自然與詩意之間，展現他對北歐風情的獨到理解。

普雷特涅夫曾形容古典音樂就像是一望無際的大海，沉浮著各種差異細微的色彩、音調、意義、概念等等，大部分音樂家都是挑選最容易撈取、漂浮在海面上的素材，他是寧願「盡可能潛入海底，深入尋找不一樣的東西」，只為樂譜注入新生命。

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樂評人陳效真觀察，普雷特涅夫的演奏方式不同於一般以技術或傳統詮釋為標準的演奏家，「普雷特涅夫認為音樂不僅僅是精確地再現音符，更是一場深入探索的旅程。」

普雷特涅夫鋼琴獨奏會將於6月10日在高雄衛武營音樂廳，11日在台北國家音樂廳演出。值得一提的是，普雷特涅夫指定的河合鋼琴將從日本直接運送來台，他專屬的調音師也將來台調音，以符合大師對鋼琴音色的苛求。（編輯：李亨山）1140515