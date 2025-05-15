新營透天厝倒塌 隔壁工地開挖未按圖施工罰9萬停工

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）今天有民眾在社群媒體發文指稱，台南新營區一棟位於建築工地旁的透天厝倒塌，市府工務局會勘後初判為工地施作基礎開挖時，擋土措施未按圖施工，已勒令停工要求改善，並開罰9萬。

服務處位於倒塌房屋及工地附近的新營區民權里長王獻德接受媒體聯訪表示，昨天下午聽到巨大聲響外出查看，發現房子已經倒了，還好倒塌房屋沒有人居住，屋主拿來當倉庫使用，沒有造成人員傷亡，後續盼相關單位注意周邊排水或土壤液化等問題，以免殃及附近房屋。

台南市工務局副局長王建雄針表示，工務局與新營區公所獲報後立即前往會勘，警方也快速到場拉起封鎖線，並在附近道路進行交通疏導。

王建雄指出，肇事原因初判為建築工地預計興建地上5層樓建築物，目前在施作基礎開挖，擋土措施未按圖施工，導致鄰房倒塌，工務局已依建築法勒令工地停工，裁處新台幣9萬元罰鍰，並要求工地改善安全措施。

市府工務局補充指出，工地附近鄰房都將進一步檢查，避免任何公安事件可能性，確保民眾安全無虞。

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屋主孫子陳姓男子中午到現場查看時向媒體表示，倒塌的房子被阿公當成是「起家厝」，屋齡約50多年，全家人雖在多年前遷到他處居住，但房子沒賣掉，作為倉庫使用，家人不定時前往整理，阿公得知房屋倒塌很不捨，現在不知道如何求償，盼回復原狀。

民進黨台南市議員王宣貿表示，初判為隔壁工地開挖不慎，造成鄰宅倒塌，雙方已進入協商程序，服務處會盡力幫忙。（編輯：陳仁華）1140515