許介立：德州設廠有利供應鏈分工 台商興趣非常高

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（中央社記者吳家豪台北15日電）電電公會今天舉行第27屆第1次會員代表大會，副理事長許介立受訪時談到投資美國議題表示，美國德州因地理位置及稅務政策具備優勢，且鄰近墨西哥，有利於產業供應鏈分工，例如最終組裝可設於德州，其他供應鏈可由墨西哥支援。

許介立表示，德州的環境相對適合台商發展，台商對德州的興趣非常高，應該會看到更多台商在德州持續投入。

針對關稅議題，許介立表示，關稅對全球供應鏈產生很大影響，不過目前關稅還沒定案，感謝政府持續與美國溝通，台商全球布局做得很完善，可以在關稅塵埃落定後提出比較好的對策，持續在電機、電子產業發揮重要的影響力。

談到新台幣升值影響，他說，這是世界趨勢，無論企業或整個產業過去都遇過這樣的情形。台灣以出口為導向，還是希望盡量不要有太多的貨幣波動，造成整體產業失去競爭力。

有關台灣供電狀況，許介立表示，台灣如果要持續發展製造業，供電的穩定性非常重要，雖然台灣也積極發展再生能源，但各國也都在嘗試發展核能或其他更潔淨的能源，這是台灣應該考量的，畢竟台灣是資源相對匱乏的地區。

工業總會副理事長陳進財指出，台灣被認為是「美國再次偉大」的重要助手，擁有全球最完整的產業供應鏈，特別是在半導體和人工智慧（AI）領域。這40年來台灣產業供應鏈的完整性，對美國在半導體、AI及整體工業進化上具有重要助力。

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陳進財表示，透過政府談判團隊與美方的溝通，美國已逐漸理解台灣的價值，雙方合作的趨勢正持續發展，希望未來台灣能在關稅方面獲得一些互助的豁免條件，將對兩國產業發展帶來最大幫助。

他也提到，產業界認為核電不應該被排除在能源政策之外，雖然台灣持續發展綠電，但也希望政府能慎重考慮核電，因為核電對於長期供電安全與韌性應該有幫助。（編輯：張均懋）1140515