「鑿花」藝師蔡共新辭世 紀錄片呈現鑿刻藝術歷程

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新藝師，12日辭世，享壽78歲。市長黃敏惠深感哀悼及不捨；市府去年出版「鑿木生花」作品集，還完成紀錄片，呈現其一生鑿刻藝術歷程。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，蔡共新的藝術成就備受肯定，民國109年獲登錄為嘉義市「鑿花」傳統工藝保存者。文化局於110年辦理「神技木雕展」，向大眾呈現蔡共新的卓越技藝；112年舉辦嘉義市傳統木雕工藝特展，進一步介紹蔡共新創作歷程與風格特色。

市府表示，市府更於去年出版「鑿木生花」作品集，完整收錄蔡共新的經典作品，為這門傳統技藝留下寶貴圖文紀錄。去年更完成以蔡共新為核心人物的紀錄片，呈現其一生鑿刻藝術的歷程，這部影片於今年3月30日「2025嘉義國際藝術紀錄影展」最後1天放映，成為向傳統工藝大師致敬的重要時刻。

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嘉義市文化局表示，蔡共新自15歲起，師承台南木雕名匠郭炳坤，專研寺廟雕刻、門扇鑿花等技藝，作品分布全國各地寺廟。他一生奉獻木雕工藝，尤以鑿花技藝見長，雕工精湛，作品細緻入微、氣韻生動，成為傳統工藝界的代表人物。

文化局指出，蔡共新於5月12日下午因病辭世，黃敏惠盼望家屬節哀珍重，並誠摯感謝蔡共新藝師「以雙手雕刻歷史、以技藝傳承文化」，畢生奉獻木雕藝術，他的精神與態度將永存於無數作品中。（編輯：陳清芳）1140515