川普政府再出手 撤前拜登政府限制個資販售提案

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）根據今天公布的聯邦公報（Federal Register），美國消費者金融保護局（CFPB）正在撤回前拜登政府的一項提案，這項提案大幅限制資料仲介商販售美國民眾的個資。

路透社報導，消費者金融保護局也撤回其他提案，包括擴大對數位支付新技術（例如加密貨幣）的消費者保護範圍，以及禁止在消費者金融產品附屬細則中出現特定條款的規定。

美國消費者聯盟旗下刊物「消費者報導」（Consumer Reports）發布新聞稿指出，當局撤回規範資料仲介商的提案將讓消費者「更容易成為詐騙和身分竊盜」的受害者。

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美國總統川普今年大規模削弱消費者金融保護局，起初打算完全關閉這個機構，隨後又宣稱只需現有人力10%，即可以應付其法定義務。

而消費者金融保護局大幅裁員計畫目前已暫停，等待聯邦法院的裁決結果。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140515