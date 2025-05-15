加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／蔡英文訪英國 中央社特派直擊現場
首頁 / 國際

川普：美國應接管加薩走廊 建立「自由區」

2025/5/15 18:11（5/15 19:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國總統川普（左）14日抵達卡達時受到迎接。（美聯社）
圖為美國總統川普（左）14日抵達卡達時受到迎接。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈15日綜合外電報導）以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰事持續進行之際，美國總統川普今天說，他希望美國「接管」加薩並把當地變成「自由區」。

法新社報導，川普（Donald Trump）出訪中東國家卡達時表示：「我對加薩有著相當好的構想，那就是把當地變成一處自由區（freedom zone）。讓美國參與其中，使當地成為一處自由區。」

他還說：「如果美國能擁有並接管那裡、把它變成一個自由區，我會感到非常自豪。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普今年2月4日在白宮與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，曾提議美國「接管加薩」，並將當地的巴勒斯坦人安置到其他地方，把當地打造成「中東的蔚藍海岸」。

但當時川普這番關於加薩走廊未來的言論，引起世界各國領導人的批評。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1140515

#加薩走廊
#川普
#尼坦雅胡
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#以色列
#白宮
加薩走廊屬於以色列的管制區域，但因地理位置、人口組成複雜，數十年來衝突不斷。（中央社製圖）
加薩走廊屬於以色列的管制區域，但因地理位置、人口組成複雜，數十年來衝突不斷。（中央社製圖）
延伸閱讀
川普盼擁有加薩 可能讓中東國家協助部分重建川普重申美國接管加薩走廊計畫 稱當地不需要美軍以色列防長命軍方擬計畫 允加薩居民自願遷居他國川普訪中東之際 以色列加強轟炸加薩至少80人喪命加薩瀕饑荒邊緣 聯合國批以色列蓄意封鎖物資
川普
美國伊朗核談判 川普：接近達成協議川普稱印度提出對美零關稅 自曝不希望蘋果設廠當地
尼坦雅胡
尼坦雅胡：全力出兵加薩 擊潰哈瑪斯前絕不停戰哈瑪斯允釋放美籍人質 以總理：不會停火或釋放巴囚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：