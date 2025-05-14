加薩瀕饑荒邊緣 聯合國批以色列蓄意封鎖物資

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（中央社紐約聯合國總部13日綜合外電報導）聯合國人道事務主管今天指控，以色列「蓄意且無恥地」將饑荒風險等不人道的情況加諸在巴勒斯坦人身上。這是加薩走廊戰爭期間，聯合國高階官員最嚴厲的譴責之一。

綜合法新社、路透社等外電報導，聯合國人道事務副秘書長佛萊徹（Tom Fletcher）要求以色列解除對加薩走廊（Gaza Strip）的援助封鎖。

佛萊徹表示：「對那些被殺害的人、無法發聲的人來說，事到如今你們還需要什麼證據？」他問說：「諸位會採取果斷行動，防止種族滅絕、確保國際人道主義法獲得遵守嗎？」

他指控以色列「蓄意且無恥地將不人道的情況加諸於這個巴勒斯坦占領區的民眾身上」。

佛萊徹表示，聯合國各機構的「救命物資」已在邊境待命，隨時準備好運送，但以色列拒絕放行。他同時形容以方在放行援助方面所設條件只是「虛應的幌子」。

他告訴聯合國安全理事會，以色列「把挨餓當作籌碼」，是「蓄意轉移注意力，是更多暴力和進一步驅逐行為的遮羞布」。他說，「如果這一切對諸位還有意義，那就不要參與其中。」

以色列在援助運送方面的提議細節迄今未對外公開。佛萊徹說，內容「實際上把許多人排除在外，包括身障人士、老弱婦孺以及傷者」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月突襲以色列，法新社彙整官方數據的結果顯示有1218人喪生，其中多為平民。事發後以色列隨即對哈瑪斯控制的加薩走廊發動攻擊，當地衛生單位數據顯示，迄今造成至少5萬2908人身亡，死者多為平民。

以色列自今年3月2日封鎖加薩以來，一個全球性的飢餓監測組織即警告有50萬人面臨飢餓，相當於這塊巴勒斯坦飛地1/4人口。

以色列上週提議，以色列一旦擴大對加薩走廊的攻勢，民間企業將接管加薩南部的援助分發作業。加薩自2023年10月爆發戰爭以來，援助物資一直是由國際援助組織和聯合國機構負責運送。

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聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）拒絕接受以方的提議。他4月曾表示，以色列有關當局新提出的援助運送「授權機制」，恐會「進一步控制援助，甚至無情到連最後一卡路里和最後一撮麵粉都要限制」。

聯合國表示，任何援助分配都必須獨立、公正、中立，符合人道原則。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140514