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群創：首季每股賺0.12元 估第2季商用顯示器成長

2025/5/15 17:55
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（中央社記者潘智義台北15日電）面板廠群創光電今天公布第1季財報，單季合併營收新台幣559億元，營業淨損12億元，稅後淨利11億元，基本每股盈餘0.12元。群創說明，第1季折舊及攤銷為75億元，資本支出為35億元。

根據對當前業務狀況的評估，群創預期第2季非顯示器領域群與第1季持平，商用顯示器較第1季個位數成長，消費性顯示器與第1季持平。

展望第2季，群創表示，消費性電子因應關稅不確定因素，客戶提前於上半年拉貨，車用等非顯示器領域群則因營業模式不同，影響較不明顯。面對各項市場不確定性，將持續關注並動態調整產品組合，推展高利基產品，以符合市場需求和放大有利潤的產品線為原則，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。

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群創表示，第1季營收以產品應用別區分，電視為34%、車用產品24%、可攜式電腦17%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕4%。顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比75%、25%。

回顧第1季，群創表示，受惠中國延續「以舊換新」消費政策補貼，以及客戶提前備貨減少美國關稅衝擊等因素，消費性產品營收增加，整體第1季營收較去年第4季成長4.2%，第1季毛利率與稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）利益率分別達7.6%、11.1%。公司持續追求資產效益最大化，首季淨利維持正獲利。（編輯：林家嫻）1140515

#中國
#群創
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