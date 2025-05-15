華紙：關稅波動 訂單受間接影響保守以對

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（中央社記者何秀玲台北15日電）華紙今天召開法說會，總經理陳瑞和表示，關稅政策對華紙影響有利有弊，希望最壞狀況在4月，而華紙外銷全世界40幾國，受各國與美國間關稅波動牽動，華紙訂單確實受間接影響，僅能「審慎保守」以對。

至於紙漿部分，他說，今年4月人民幣兌美元貶值，漿價下跌，若5月後出現向上訊號，對華紙相對有利。

華紙今年第1季營收為新台幣48.3億元，年減8.57%，歸屬於母公司虧損3.43億元，虧損較去年第4季擴大，且較去年同期轉虧，每股虧損0.31元。

華紙指出，第1季適逢農曆春節，工作天數較短，且台灣三廠與中國大陸鼎豐廠，皆配合春節假期同步進行大規模歲修，加上庫藏股轉讓員工認薪資費用，以及終端市場買氣保守，均影響第1季獲利。

談到關稅影響，陳瑞和表示，國際局勢動盪難料，全球經濟現正處於極度變動狀態下，貿易市場失衡，消費力道持續疲軟，自關稅政策宣布以來，訂單確實受到間接影響，僅能「審慎保守」以對。

至於紙漿走勢，陳瑞和說，漿價去年10月開始上漲，漲至今年3月，4月因美國總統川普宣布關稅政策後，人民幣兌美元呈貶值，漿價開始出現下跌，5月目前為平盤，有望出現好的訊號。

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另外，華紙今年3月曾公告，將投資30億元於花蓮廠新建生質能發電設施及相關設備，預計2028年前完工，預計發電量將達到目前的2.3倍。

陳瑞和說，希望能提升花蓮廠的綠色能源自給能力，預計發電量將達到目前的2.3倍，並配合台灣淨零相關規範及驗收流程，實現全綠電供應。（編輯：林家嫻）1140515