東浪嘉年華5/17登場 東縣府備接駁車送飲品

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）「2025東浪嘉年華」17、18日將在台東市郊杉原灣海水浴場舉行，除邀請亞洲天后蔡健雅、金曲歌王蛋堡等14組重量級歌手和團體演出，台東縣府還推出「搭接駁送飲品」活動。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，東台灣年度海洋音樂盛事「2025東浪嘉年華」，將於17、18日在杉原灣海水浴場登場，邀請蔡健雅、蛋堡、魏如萱、美秀集團、TRASH等14組重量級卡司接力演出。

台東縣政府表示，東浪嘉年華融合壯麗海岸風光與音樂文化，已成為國內夏季指標性活動，為提升活動品質與維護交通秩序，鼓勵民眾「不開車、少騎車、搭接駁」，推出「搭接駁送飲品」活動，只要搭乘接駁車或完成指定任務，即可獲得限量飲品。

接駁車自17日上午9時起行駛，下午2時前每30分鐘1班，下午2時後每10至15分鐘1班，進場末班車於晚間8時30分自馬亨亨大道和勝利街口發車，離場接駁則從上午9時30分至晚上11時疏運至人潮散場完畢。

接駁站設於「馬亨亨大道和勝利街口」、「原住民會館 （馬亨亨大道和中山路口）」及「杉原灣」等3處，採去程收費、回程免費，每人收費新台幣20元，持TPASS 通勤月票、敬老卡或身心障礙證明者可免費搭乘。民眾亦可搭乘興東客運至「杉原站」步行抵達，或事先預約計程車，輕鬆前往會場。

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台東縣政府表示，為鼓勵民眾多利用接駁車，凡年滿18歲，於「馬亨亨大道和勝利街口」或「原住民會館」接駁站出示有效身分證明文件並完成搭乘者，即可憑任務印章兌換限量飲品1份。另完成拍照任務、主題穿搭挑戰或自備環保餐具者亦可領取，數量有限，贈完為止。

台東縣政府表示，東浪嘉年華活動期間還有「海洋慢市集」及一系列豐富的沙灘水域體驗活動，包括沙灘排球挑戰賽、SUP龍舟趣味競賽、親子沙雕體驗、風浪板體驗及大型風箏展演等，適合各年齡層民眾參與。（編輯：吳素柔）1140515