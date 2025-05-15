五通宮神像遭砍毀 彰縣文化局請專家協助修復

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化縣歷史建築大村五通宮遭人持鐮刀闖入，毀損多尊神像及香爐，有縣議員今天在議會縣政質詢時詢問後續處理事宜，文化局長張雀芬說，神像不屬於指定古物，已請專家學者協助。

彰化縣歷史建築大村五通宮7日下午遭人持鐮刀闖入，45歲陳姓男子頭戴安全帽、手持鐮刀進到廟內，翻倒供桌上香爐，再跳上神桌揮砍神像，導致多尊神像毀損，並破壞廟內光明燈塔，警方獲報趕到現場，當場逮捕陳男，警詢後依毀損罪嫌移請台灣彰化地方檢察署偵辦。

彰化縣議會第20屆第5次定期會進行縣政質詢，中國國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪質詢時說，大村五通宮發生人為損壞事件，由於五通宮是在地信仰中心，他要詢問縣府是否針對損壞情形進行鑑定，另針對損壞的神像及燈塔等物品進行估價及啟動求償機制。

曹嘉豪說，呼籲縣府立即啟動文資保護及修復機制，依法究責，還給當地民眾純淨的信仰空間。

張雀芬則說明，五通宮在民國103年經縣府公告登錄為歷史建築，不過像是神像等物品未申請鑑定是否屬於指定古物，神像遭毀損後，文化局已派員前往了解，所幸建築本體沒有損害。

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張雀芬指出，目前廟方正準備修復毀壞的神像，文化局會請相關的專家學者協助，提醒他們修復神像時該注意的事項，也能幫忙尋找修復神像的師傅，協助完成修復工作。

根據國家文化記憶庫資料，五通宮年代應於西元1662年之前，歷史悠久，103年經彰化縣政府登錄為歷史建築。（編輯：張銘坤）1140515