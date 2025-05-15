環境部擬重罰非法棄置營建土方 最重關7年不得假釋

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院會今天通過「全方位廢棄物管理機制」報告，環境部預計透過拓增去化營建土方量能、建置智慧圍籬、推動修法作業等，全方位管理廢棄物。其中為解決非法棄置的組織犯罪，也擬修廢清法，將最高徒刑從5年提高至7年，且不得緩刑。

環境部今天在行政院會報告「打破權責壁壘建立全方位廢棄物管理機制－以營建土石方管理與二仁溪電子廢棄物為例」，根據報告，全國近10年營建剩餘土石方增加幅度達75%，導致處理量能不足，需進行填埋，而過去營建工地產出土石方與廢棄物的管理機制不一致，營建產出物非法棄置案件不斷發生，對環境衛生與國土永續都造成嚴重影響。

環境部指出，預計透過拓增營建剩餘土石方去化量能、統一管理強度、建置智慧圍籬，以及推動相關修法作業，建立全方位廢棄物管理機制。

根據環境部簡報，營建土方將用於桃園航空城、台北社子島等重大區段徵收計畫，以及台北港、台中港等填海造陸，以及填埋型土資場；另外，營建土方去化過程，包含營建工地、分類站至場所最終去化地全流程，也都會有科技監控，健全智慧圍籬。

而為解決非法棄置的組織犯罪，環境部也擬修廢清法46條將最高徒刑從5年提高至7年，且不得緩刑，罰金也從最高新台幣1500萬元，提高為最高2000萬元。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中表示，環境部提出全方位廢棄物管理機制，感謝政務委員陳金德指導與督導相關部會，提出有力的解決做法。

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卓榮泰說明，依照廢棄物清理法，執行機關為地方政府，環境部此次提出的統合性方針，由中央與地方共同執行，務必於民國116年底前達成營建剩餘土石方填埋需求，妥善處理營建產出物最終去化問題。

至於二仁溪河道廢棄物問題，卓榮泰則強調，此事存在已久，請環境部主動承擔、加強督導，持續辦理污染智慧監管控，並監管相關污染物，提高民眾參與程度，希望在中央與地方共同努力合作下，在117年如期如質完成。（編輯：張若瑤）1140515