樂天桃猿動紫趴6月登場 邀動力火車等12組藝人

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職樂天桃猿隊年度經典音樂派對「FUSO動紫趴」邁入第13年，今年將於6月6日進行連續3天，共有12組藝人帶來表演，包括動力火車、丁噹、山的孩子、ELKIE莊錠欣等歌手。

樂天桃猿球團今天表示，本屆動紫趴卡司陣容堅強，包括首度為桃猿隊獻唱的動力火車；另外，曾在2018年阿迷趴獻唱的「全民情歌天后」丁噹重返全猿主場，將帶來多首膾炙人口的經典歌曲，「陳昇&新寶島康樂隊」則是睽違9年回歸全猿主場。

還有全勤動紫趴的「山的孩子」、新台語團體「歐巴尚青」、新生代全方位藝人「ELKIE莊錠欣」、全方位流量霸主「Marz23」、復古浪漫「icyball冰球樂團」、潮流新聲「JUD陳泳希」、唱作俱佳音樂人「田亞霍與兆群」、把原住民文化融入雷鬼搖滾Matzka，及連續3年為樂天桃猿打造年度主題曲的創作才子周自從。

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樂天桃猿球團表示，這次主題日共有12組卡司接力開唱，各類音樂風格齊聚一堂，風格橫跨嘻哈、搖滾、流行等多元曲風，滿足不同族群喜好的「FUSO動紫趴」不僅是一場音樂盛宴，更是一場融合視覺燈光設計與觀眾互動的沉浸式體驗，更多精彩活動即將公開。

樂天桃猿隊將於6月6日至8日在主場樂天桃園棒球場進行主場3連戰，與台鋼雄鷹隊交手。（編輯：李亨山）1140515