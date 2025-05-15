台股盤中震盪翻黑回測21700點 機器人航運撐盤

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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天走勢震盪，早盤突破21800點後進入整理，加上新台幣持續升值，電子股承壓，資金往中小型個股輪動，航運、機器人及軍工概念股撐盤，指數盤中翻黑回測21700點。

至10時24分，台股加權指數為21738.84點，下跌44.03點，跌幅0.2%，成交值新台幣1821.52億元；電子類股指數下跌0.26%，金融類股上漲0.26%。

電子權值股台積電開盤重登千元，隨即面臨解套賣壓翻黑，最低下探993元、小跌0.6%。電腦設備廠神達早盤觸漲停62.9元又打開，漲幅維持在8%以上。

鴻海董事長劉揚偉14日出席法人說明會表示，受地緣政治及匯率影響，2025年業績展望從「強勁成長」下修為「顯著成長」，今天鴻海股價開平走低，盤中跌幅超過2%，最低158.5元。

美中關稅休兵，航運貨櫃三雄喜迎新一波搶運潮，萬海今天盤中漲逾5%，最高106元；長榮上揚超過1.65%，陽明小漲0.63%。

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輝達執行長黃仁勳將來台，再度掀起機器人話題，概念股所羅門今天盤中最高漲至152.5元、漲幅近9%；新漢勁揚6%，廣明上漲超過3%。

美國總統川普訪卡達，見證波音公司簽下160架飛機訂單，帶動軍工航太類股行情，龍德造船、豐達科盤中漲幅超過2%。（編輯：楊蘭軒）1140515