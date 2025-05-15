美中關稅戰降溫 中國至美國集裝箱運輸預訂升近300%

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（中央社記者呂佳蓉北京15日電）美中關稅戰暫時降溫，根據中國央視新聞報導，貿易追蹤機構Vizion公布的數據顯示，在美中互降關稅之後，在美國下單的從中國到美國的集裝箱運輸預訂量飆升近300%。

綜合中國媒體央視、界面新聞報導，Vizion戰略業務發展副總裁特雷西表示，截至5日的七天平均預訂量為5709個標準集裝箱，而截至14日的七天平均預訂量飆升277%至2萬1530個標準集裝箱。

美國航運數據分析公司Xeneta預計，未來幾週中國至美國西海岸的運費將上漲20%。

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Xeneta首席分析師桑德表示，對於托運人和承運商來說，未來90天是加緊囤貨的最好機會。儘管目前關稅水平仍然較高，但關鍵在於風險管理，這比此前145%的關稅要好得多。

另外，一些中國外貿企業也開始加班加點。銀河期貨在研報中指出，近期美中關稅下降且部分關稅暫緩90天，預計將引發美線傳統旺季的搶運，緩和美線船舶繼續外溢至歐線的壓力，有望帶動運價逐漸企穩回升。（編輯：朱建陵）1140515