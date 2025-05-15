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推動韓國直航 花蓮縣與可依航空簽合作備忘錄

2025/5/15 17:53（5/15 18:31 更新）
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花蓮縣長徐榛蔚（左）15日與韓國可依航空（Aero K）銷售部負責人李盛漢（右）代表雙方簽署直航合作備忘錄（MOU），為未來開闢韓國清州、花蓮直航航線奠定基礎。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 114年5月15日
花蓮縣長徐榛蔚（左）15日與韓國可依航空（Aero K）銷售部負責人李盛漢（右）代表雙方簽署直航合作備忘錄（MOU），為未來開闢韓國清州、花蓮直航航線奠定基礎。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 114年5月15日
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣政府推動國際直航班機，今天與韓國可依航空（Aero K）簽署啟動直航合作備忘錄（MOU），盼今年能開啟韓國清州直航花蓮航線。

來自韓國的可依航空、旅遊及地方創生團等單位，到花蓮進行4天3夜踩線旅遊行程，今天與花蓮縣政府交流會議中，由花蓮縣長徐榛蔚及可依航空銷售部負責人李盛漢代表簽署直航合作備忘錄，雙方就推動韓國清州直航花蓮航線討論。

徐榛蔚致詞指出，2019年花蓮曾直航韓國釜山、首爾航線，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停，希望今年能再度促成兩地空中連結，展現花蓮邁向國際、強化航空市場布局的決心。

徐榛蔚說，可依航空主打15至45歲年輕族群，與花蓮多元、深度的旅遊體驗契合，無論學生、情侶、親子或背包客都很適合來訪，感受台灣東部的自然與人文熱情。

這次踩線行程，花蓮縣政府安排參訪將軍府、遠雄海洋公園、縱谷河上餐桌體驗、瑞穗溫泉區，搭乘山嵐號特色列車欣賞花東縱谷美景，體驗193縣道電輔單車、大石鼻山步道健行及賞鯨活動。

李盛漢致詞表示，可依航空自2020年成立來，從1架飛機增加至7架，雖規模較小，但憑藉靈活策略，積極開發兼具潛力與特色的新航點。

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李盛漢說，過去以日本東京、大阪、台灣台北等大都市為主要航點，也重視日本十勝、茨城、台灣澎湖及高雄等中小型航線，花蓮風景秀麗及豐富的文化深度，是公司極具興趣的目標地。

李盛漢指出，推廣花蓮、韓國直航需結合航空業者、地方政府、旅行業者及韓方資源協力合作，才能打造長效且成功的國際市場策略。（編輯：陳清芳）1140515

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