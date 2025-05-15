類似落日殺神劇情 白牌車司機依幫助強盜罪判4年

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）劉姓與黃姓男子由事先不知情的楊姓白牌車司機載送，持假槍拿走莊姓男子毒品及金錢，兩名犯嫌各被判7年6月、7年刑期，楊姓男子依幫助強盜罪判4年，像電影「落日殺神」情節。

「落日殺神」（Collateral）描述1名初始也不知情的計程車司機接受職業殺手包車，一整晚載對方到多處地點行兇的驚悚故事。

根據台灣彰化地方法院今天公布判決書，民國113年5月劉姓與黃姓男子由楊姓白牌車司機載到彰化縣找莊姓男子，劉姓與黃姓男子於車內穿上網購的刑警背心，再分持道具槍等下車，向莊姓男子佯稱是警察，有人檢舉莊姓男子賣毒品。

莊姓男子一時無法分辨兩人身分，擔心被開槍，主動交付1包愷他命與4包毒品咖啡包；黃姓男子接著從莊姓男子車上拿走新台幣26萬8000元，假稱錢和毒品都要查扣。

劉姓男子等3人離開現場後，劉姓與黃姓男子瓜分毒品，現金部分劉姓男子取得22萬餘元，黃姓男子取得3萬餘元，楊姓男子拿到1500元車資及油錢；事後莊姓男子報案，警方拘提3人到案。

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楊姓男子稱劉姓男子租車時僅說要找朋友，而法官認為，楊姓男子與其餘2人贓款分潤差距甚大，受僱當司機及未被告知劉姓與黃姓男子會穿刑警背心犯案，應屬實情。

法官考量3名被告與被害人達成調解，其中劉姓與黃姓男子假冒警察、僭行公務人員職權，並出示道具槍導致被害人無法抗拒，強取現金、毒品，依犯強盜罪分處有期徒刑7年6月、7月；楊姓男子去年發生重大車禍，目前仍坐輪椅，依犯幫助強盜罪處4年刑期，全案仍可上訴。（編輯：李明宗）1140515