中央社AI x ESG雙軸轉型論壇 台中場產官學對談

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涉己新聞

（中央社記者郝雪卿台中14日電）中央社主辦的「AI x ESG 雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇台中場今天登場，現場齊聚產官學界專家，聚焦探討中小企業如何運用AI技術與金融策略，落實減碳轉型。

「AI x ESG 雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇台中場，下午在國立自然科學博物館舉行，這是繼4月21日台北首場論壇及「企業的淨零必修課」新書發表會圓滿落幕後，論壇熱度續延中部舉辦。

台中場活動由中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良以「邁向綠色轉型的關鍵引擎」為題引言，他指出，AI與ESG正成為企業翻轉競爭力的雙核心，透過技術創新與金融協作，能有效提升中小企業在低碳經濟中的韌性與效率。

活動第一階段聚焦「中小企業的減碳實踐」，邀請味榮食品總經理許立昇、馳綠國際執行長許佳鳴、金晶集團先進事業處經理陳一中，分享企業如何運用AI優化製程、提升能源管理效率，並說明在實務推動中最常遭遇的挑戰與突破契機，展現AI於減碳行動中的可行性與關鍵作用。

第二階段以「金融助力的永續轉型」進行對談，邀請精密機械中心代理總經理李健勲、安永台灣氣候變遷永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲、亞洲大學國際事務長歐仁和，共同探討如何有效運用綠色金融工具、辨識具融資價值的ESG行動。與談人指出，綠色金融正快速轉變為評估企業韌性與永續能力的核心依據。

另外，「企業的淨零必修課」新書是中央社適逢101週年的社慶獻禮，也是繼去年「碳交易的28堂課」廣受好評後，另一重量級的企業永續專書。

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劉哲良認為，透過實際的案例，說明如何做低碳轉型，透視企業淨零軌跡、掌握綠色轉型助力、探索能源低碳技術，讓閱讀更輕鬆。

在台中場之後，6月4日系列論壇將前進高雄，持續串聯全台永續行動力，攜手共築企業邁向2050淨零排放的實踐藍圖。（編輯：吳素柔）1140514

由中央社主辦的「AI x ESG 雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇台中場14日登場，活動第1階段聚焦「中小企業的減碳實踐」，第2階段則以「金融助力的永續轉型」進行對談。中央社記者蘇木春攝 114年5月14日

中央社「AI x ESG 雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇台中場14日在國立自然科學博物館登場，產官學界專家聚焦探討中小企業如何運用AI技術與金融策略，落實減碳轉型。中央社記者蘇木春攝 114年5月14日

企業的淨零必修課 作者｜中央通訊社

出版社｜中央通訊社

出版日期｜2025/04/18